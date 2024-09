A New York Times cikke lehet az utolsó csepp Zelenszkij poharában

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

Kevesebb mint két évvel ezelőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt kitörő ovációval és egy közel 50 milliárd dolláros segélycsomaggal fogadták a Capitoliumban, hogy segítsék Ukrajnát az orosz invázió elleni harcban.

Az elnök csütörtöki látogatása azonban sokkal visszafogottabb volt:

néhány tucat törvényhozó ült vele zárt ajtók mögött, miközben a képviselőház elnöke mellőzte őt – számolt be The New York Times. Zelenszkijt széles körben Ukrajna legmeggyőzőbb szószólójaként tartják számon, aki képes áttörni a pártpolitikai megosztottságot, hogy fegyvereket és egyéb támogatásokat szerezzen Kijevnek.

Ahogy azonban a háború elhúzódik, az ukrán elnök népszerűsége Washingtonban érezhetően megfakult,

ami komoly következményekkel járhat az amerikai katonai segítségnyújtás jövőjére nézve.