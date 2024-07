Felbolydultak a demokraták, még Joe Biden leváltása is szóba jött, noha úgy tűnik: nem szívesen engednék el az elnök kezét

Joe Biden leváltása: milyen forgatókönyvei vannak a Demokrata Pártnak?

Joe Biden katasztrofális szereplését követően a Trumppal szembeni vitán a demokrata véleményvezérek, sőt sokan a párton belül is kijelentették: a jelenlegi elnök nem maradhat a demokraták jelöltje. Azonban Joe Bident nem olyan egyszerű lecserélniük, hiszen már azzal kapcsolatban is csak találgatások keringenek a sajtóban, hogy az amerikai Alkotmány betartása mellett hogyan lenne egyáltalán lehetséges az elnökaspiráns lecserélése, miközben éppen ő az Egyesült Államok elnöke.

Nehezíti a helyzetet az is, hogy miközben a regisztrált demokrata szavazók 72 százaléka szerint Biden nem rendelkezik az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges egészségi állapottal, az amerikai elnököt a rokonai és a hozzá közel állók arra biztatták, hogy „folytassa a harcot”. Vagyis Biden kitartana az eredeti elképzelés mellett.

Pedig Jill Biden (a first lady), Kamala Harris alelnök és Barack Obama volt elnök is elismerte, hogy nem az első elnöki vita volt Biden legjobb teljesítménye. Persze ők és sok más demokrata szövetségesük is elutasította azokat a felvetéseket, hogy Bidennek félre kellene állnia.