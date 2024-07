Nyitókép: AFP/SAMUEL CORUM

„Két kérdés van, amivel kapcsolatban komoly hiányérzeteim vannak.

Egyrészt azt gondolom, hogy

A KÖZEL-KELETI KONFLIKTUSNAK AZ AFRIKAI KONFLIKTUSOKKAL EGY SZINTEN KEZELÉSE ÓRIÁSI HIBA.

Bármilyen szörnyűek is azok az események, amelyek több afrikai országban történnek, jelentőségük és veszélyességük nem hasonlítható össze a közel-keleti konfliktussal. Utóbbinak nemcsak katonai jelentősége összehasonlíthatatlan nagyobb, hanem elvi-ideológiai jelentősége is: nem kevesebbről van szó véleményünk szerint, mint a Samuel P. Huntington által leírt »civilizációk összecsapásáról«, amelynek egyik elkerülhetetlen velejárója a terrorizmus. És sem a civilizációs konfliktus, sem a terrorizmus nem korlátozódik a közel-keleti térségre, hanem egyre nagyobb mértékben túlterjed azon, beleértve Európát is. Nem is beszélve arról, hogy

EBBEN A KONFLIKTUSBAN MINDEN MÁSIKNÁL JOBBAN BENNE VAN KITERJEDÉSÉNEK ÉS NUKLEÁRISSÁ VÁLÁSÁNAK A LEHETŐSÉGE ÉS VESZÉLYE.

A másik hiányérzetem Ukrajnával kapcsolatos. El kell ismerni, hogy számos területen komoly előrelépés történt, különösen az Ukrajnának nyújtandó segítség területén, mind szervezetileg, mind a segítség volumenét és minőségét tekintve: lásd például az Ukrajnának juttatott fegyverek felhasználhatóságát, területi korlátozásának enyhítését és potenciálisan feloldását. Fontos, hogy ebben hosszú távú és institucionális elkötelezettség is bekerült a NATO politikájába. Mégis hiányérzetünk lehet ezen a területen is, hiszen

AZ „UGYANAZT CSINÁLJUK TOVÁBB, CSAK JOBBAN” BIZTOSAN NEM FOGJA MEGOLDANI A PROBLÉMÁT, ÉS MAXIMUM ARRA LESZ KÉPES, HOGY BEFAGYASSZA A KONFLIKTUST, MIND KATONAI, MIND PEDIG POLITIKAI TERÜLETEN.

De a legnagyobb probléma az, hogy Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban továbbra is megmaradtak a közhelyeknél. Igen, lehet és kell is értékelni, hogy »a folyamat véglegességéről és visszafordíthatatlanságáról« beszélnek, de ennél képtelenek voltak továbblépni, és olyan közhelyek megismétlésére szorítkoztak, mint hogy Ukrajna majd akkor lesz NATO-tag, ha valamennyi tagország egyetért ezzel, és Ukrajna maga készen áll erre.