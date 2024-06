Könnyek közt mondott le a szocialista belga miniszterelnök, annyira sokkolta a választási eredmény

Nyitókép: Anna Moneymaker/Getty Images

De Croo egy hét pártból álló koalíció élén állt, és valószínű, hogy nem fogja tudni megtartani a többséget a lesújtó EP-választási eredmények után. Könnyekkel küszködve mondta el, hogy számára különösen nehéz este volt a vasárnapi. Lemondása június 10-én lép majd életbe – írta meg a BBC.

Belgiumban még izgalmasabbá tették az EP-választások napját, mert egyúttal szövetségi és regionális választásokat is tartottak. Az ország három különböző részre oszlik: a kétnyelvű Brüsszeli régióra, a frankofón Vallóniára és a holland ajkú Flandriára. Emiatt a belgák három különböző vezetést is megválasztanak, plusz egy német nemzetiségi önkormányzatot is. Az országban az a jellemző, hogy a flamandok általában jobbra szavaznak, míg a vallonok inkább balra, de idén ez megváltozott.

Vallóniában a jobboldali Reformista Mozgalom (MR) nagy sikert aratott. A Le Soir szerint Georges-Louis Bouchez pártja mind a vallon régióban, mind pedig Brüsszelben első helyen végzett, 29,6 és 26,1 százalékos eredménnyel. A Szocialista párt csak 23,2 és 21 százalékot ért el, ami 3 és 1 százalékos csökkenést jelent a 2019-es választásokhoz képest.

Ezek az eredmények annyira sokkolták a hosszú ideje vezető szocialistákat, hogy a miniszterelnök lemondott.

A centrista Les Engagés (Elkötelezettek) Vallóniában harmadik helyen végzett 20 százalékkal. A flamand területeken az Új Flamand Szövetség (N-VA) megcáfolta a korábbi felméréseket, és 24 százalékkal sikerült megtartani vezető pozíciójukat. A legnagyobb szélsőjobboldali párt, a Flamand Érdek (Vlaams Belang) jobb eredményt ért el, mint korábban, de az előrejelzéseknél kisebb növekedést mutatott, 23 százalékos eredményt hozott. De Croo gratulált az N-VA, a Vlaams Belang és a Vooruit párt eredményeihez.

A választások előtt Bart De Wever, az N-VA vezetője kizárta, hogy a szélsőjobboldali Vlaams Belanggal kormányozzon. Most közép- és balközép pártokból kell szövetségeseket találnia, hogy többséget alakítson ki az ország szövetségi parlamentjében.

***