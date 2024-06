Előre menekülnek a liberálisok – „demokráciavédő csoportokkal” készülnek a közelgő Trump-kormányzatra

Nyitókép: Scott Olson / Getty Images

Úgy tűnik, az amerikai baloldal nem biztos a novemberi győzelmében, ezért úgynevezett „demokráciavédő csoportokat” hoznak létre, hogy ezzel is megképezzék a közelgő Trump-kormányzat jogi ellensúlyát. A formálódó koalíció célja, hogy már most előkészítsék azokat a pereket, amelyeket várhatóan az új Trump-kormány ellen fognak majd indítani. A csoportok a demokráciára leselkedő veszélynek tartják a republikánus jelölt visszatérését, ezért összehangolt „megelőző lépésekkel” készülnek az előttük álló „nehéz évekre” – írta meg a The New York Times.

Ilyen csoportos per indulhat például a Trump által megígért a tömeges deportálások kapcsán. Az egyik ilyen csoport már könyvvizsgálókat is alkalmaz, hogy ellenálljon a második Trump-kormányzatnak, amely szerintük az adóhivatalt is fel fogja majd használni a nyomásgyakorlásra.

A lap szerint a demokrata vezetésű állami kormányok még abortuszgyógyszereket is felhalmoznak, hogy felkészüljenek a várható változásokra.

A hálózat

A New York Times szerint demokrata tisztségviselők, progresszív aktivisták, megfigyelőcsoportok és volt republikánusok a tagjai ennek a formálódó, új hálózatnak, mindannyiukat a „Trump elleni félelem fűzi össze”. Az úgynevezett „demokráciavédő csoportok” szerint a republikánus jelölt komoly fenyegetést jelentene nemcsak a programjukra, hanem magára az amerikai demokráciára is. Kérdés, hogy a demokráciavédő csoportoktól szükség esetén ki fogja majd megmenteni a demokráciát.

Trump világossá tette, hogy semmibe veszi a törvényt, és teszteli rendszerünk határait

– mondta Joanna Lydgate, az egyik ilyen „demokráciafigyelő” szervezet vezérigazgatója.

