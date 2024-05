Egészen másképp látja az ENSZ és Ukrajna a harkivi helyzetet

Nyitókép: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az ukrán katonai hírszerző ügynökség vezetője szerint a helyzet a Harkivi területen a stabilizáció felé halad, de Oroszország a következő napokban további tartalékosokat küldhet – írta a Sky News. Kirilo Budanov, a GUR vezetője szerint Harkiv után Szumi térségében indíthatnak további offenzívát az oroszok. Úgy véli, hogy három-négy nap múlva másik irányba fognak támadni.

Korábban a TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy az ukrajnai Harkiv régióban található Vovcsanszk városának nyugati és északi részei orosz ellenőrzés alá kerültek.

Az ukrán hadsereg azt közölte, hogy a városban a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, de egy közeli faluban lévő új állásokba kellett visszavonulniuk.

Miközben az ukránok szerint éppen stabilizálják a helyzetet a térségben, addig az ENSZ „mély aggodalmának” adott hangot a Harkiv környékén történő eseményekkel kapcsolatban. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala közleményében úgy fogalmazott, hogy „mély aggodalommal figyeli az ukrajnai civilek helyzetét, különösen a Harkiv régióban”, mivel az orosz erők fokozzák a támadásokat.

„Ez az offenzíva újabb ukrán területeket foglalt el, további kitelepítéseket váltott ki, és potenciálisan veszélyezteti Harkiv városát” – állt a közleményben.

Az ENSZ adatai szerint az orosz erők legutóbbi, május 10-i behatolása óta legalább 6000 ember menekült el vagy evakuálták őket a határ menti területekről.

A Harkivi régióban a helyzet szörnyű, mivel a harcok fokozódnak”

– közölte az ENSZ irodája. Úgy folytatta a közlemény, hogy a Harkivban lévő kollégák arról számolnak be, hogy szinte folyamatosan szólnak a légvédelmi szirénák, és robbanásokat hallanak a határvidéken és magában a városba is. „A jelentések szerint Vovcsanszkban, ahol jelentős pusztítás történt, továbbra is súlyos harcok folynak” – tették hozzá a közleményben.