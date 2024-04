Magyarország a feltétel Ausztria legfontosabb döntése előtt

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Élesen kritizálta Magyarországot a Kronen Zeitungnak adott interjújában Matthias Strolz, az osztrák liberális párt, a NEOS alapítója.

Amíg Herbert Kickl és az FPÖ nem határolódik el példaképétől, Magyarországtól, addig Ausztria számára szörnyű választás lenne

– jelentette ki Strolz, aki egyébként már nem is aktív politikus, de így is nagyon határozott véleménye van a magyar belpolitikáról, sőt, a független média félreszorításáról és védelmi pénzekről is beszélt. A legnépszerűbb kancellárjelöltet nem először kritizálják azért, mert dicséri Magyarország politikáját, különösen az orosz-ukrán háború és a migráció ügyében támogatja a magyar álláspontot.