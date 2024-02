Scholz keményen üzent az oroszoknak, ezért kell több és több pénzügyi támogatást adni Ukrajnának

A kancellár szerint mindenkinek a saját biztonságuk érdekében kell több és több pénzt öntenie Ukrajnába, s felhozta Németországot, mint követendő példát:

az idei évre hétmilliárd euróval, a következő évekre pedig további hatmilliárd euróval fogja segíteni Kijevet.

Más országokhoz hasonlóan Németországban is vannak „kritikus hangok, amelyek azt kérdezik: nem kellene-e más célokra költeni a pénzt” – ismerte el a kancellár. Moszkva célzott dezinformációs kampányokkal és a közösségi médiában folytatott propagandával táplálja ezeket a kételyeket. „Az a pénz, amelyet most és a jövőben a biztonságunkra költünk, máshol hiányzik. Ezt érezzük” – ismerte el Scholz. „De azt is mondom: biztonság nélkül minden más semmit sem ér”.

Üzent Scholz az oroszoknak is:

„Oroszország nem érte el egyetlen háborús célját sem,

Ukrajna felszabadította az oroszok által megszállt területek több mint felét, és Oroszország elvesztette az ellenőrzést a Fekete-tenger nyugati része felett” – s mindez arra ösztönzi – szerinte – az EU-s és NATO tagállamokat, hogy ne hagyják abba a támogatást.

Pár nappal korábban már a Politico is bevallotta, hogy az EU a legnagyobb finanszírozója a háborúnak, s hogy Ursula von der Leyen is csak még tovább pörgetné a bevallottan hasztalan pénzszórást.