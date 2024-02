NATO-köpenyt terítenének Bidenre a demokraták, hogy a folyton bakizó elnök vonzóbb jelöltnek tűnjön

A könyvben ugyanis „egy korábbi vezető amerikai tisztviselő, aki magas szinten szolgált a Trump- és a Biden-adminisztrációban is”, azt nyilatkozta: ha Trump legyőzi Joe Biden elnököt novemberben, „az USA kilép a NATO-ból”. Ezt névvel is megerősítette John Bolton, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadója, aki szerint ez esetben „a NATO nagy bajban lenne”, mert „azt gondolom, hogy megpróbálna kilépni”.

John Kelly volt fehér házi kabinetfőnök szerint Trump szemét Amerika Dél-Koreával és Japánnal kötött kölcsönös védelmi szerződései is szúrják, emellett azt is gondolja, hogy Trump „abszolút semmi értelmét nem látta a NATO-nak”. Azt is mondta, hogy

szerinte Putyin oké pasas, Kim is oké pasas, és mi szorítottuk sarokba Észak-Koreát”,

s „ha nem lenne a NATO, akkor Putyin nem csinálná ezeket a dolgokat”.

Így „akart” Trump kilépni a NATO-ból

A volt tanácsadók a könyvhöz elmondták, amit 2018-ban nem láttak olyan fontosnak elmondani: hogy Trump abban az évben a NATO brüsszeli csúcstalálkozóján majdnem kilépett a szervezetből. Kelly úgy emlékszik vissza, hogy hosszan győzködte Trumpot a szervezetben való bennmaradás előnyeiről, „de a csúcson Trump kitartott”, megparancsolta Mark Milley egyesített vezérkari főnöknek és Mark Esper védelmi miniszternek, hogy az USA távozzon a NATO-ból. Ők pedig ezt a lépést ugyan ellenezték, de „jogszerű parancsnak” tartották, ezért elkészítették a végrehajtására vonatkozó terveket.

Bolton arra emlékszik, hogy őszintén rettegett a 2018-as csúcstól: „Rémisztő volt, mert az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy mit fog csinálni.

Azt hiszem, azt gondolom, hogy jóformán azt mondta, hogy ki fog lépni a NATO-ból, aztán visszakozott”

– mondta a volt elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó.

Jason Miller, a Trump-kampány szóvivője a cikkhez nyilatkozva igyekezett a sajtó figyelmébe ajánlani, hogy „négy évnyi békénk és prosperitásunk volt Trump elnök alatt, de Európa Obama és Biden alatt halált és rombolást tapasztalt, most pedig Biden alatt további halál és rombolás történik”. Figyelmeztet arra is, hogy Trupm elérte: szövetségesei növeljék katonai költéseiket.

Mi lesz így Ukrajnával?

A tanácsadók azt is egybehangzóan állítják, hogy egy esetleges második Trump-ciklustól Ukrajnának is volna félnivalója. „Megszűnne az amerikai támogatás Ukrajnának” – nyilatkozta a név nélkül a Trumpnak és Bidennek is szolgáló amerikai hivatalnok.

Bolton szerint

ha én volnék Ukrajna, nagyon aggódnék, mert ha minden csak deal, akkor micsoda még tíz százaléknyi ukrán terület, ha békét hoz?”

Visszaemlékezett arra is, hogy Trump elnök alkoholos filce hegyére mutatva emlegette mindig, hogy ez Tajvan, az elnöki íróasztal, a Resolute Desk meg Kína. Bolton szerint ez azt jelentette, hogy Tajvan túl kicsi ahhoz, hogy megvédje magát egy kínai támadástól, és ahhoz is túl kicsi, hogy érdekelje az USA-t. Ezért Bolton Tajvan helyében is nagyon aggódna egy esetleges újabb Trump-adminisztrációtól.

