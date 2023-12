„RT: De az áramot valahogy elő kell állítani, – Németországban pont elég gyakran barnaszénből.

TK: Mi nagyon sokszor publikáltuk, hogy nem CO2 spórolási megoldás jelenleg, ha csupán elektrifikálunk. Nem csökkentjük ezzel a CO2 kibocsátást, csupán átkönyveljük a közlekedési szektorból az energia szektor felé a szennyezést. Az energia szektorban pedig továbbra is egy extrém magas hányadú fosszilis alapú erőművi oldal van. Ezekből jön az energia nagyobb része. Sokszor és nyomatékosan lett kijelentve, hogy ez így nem vezet CO2 megtakarításhoz.

Főleg nem egy olyan országban, mint Németország, ahol barnaszén, kőszén és gázerőművek adják a gerincét az ellátásnak, főleg mióta már atomenergiánk sincs. Ezért gondoljuk, hogy mindenképpen szükség van alternatívákra a villanyautó mellett is, főleg CO2 semleges üzemanyagok kapcsán, amelyeket ugyanakkor az autókban való felhasználás kapcsán kifejezetten üldöznek a politikusok. Ez nem az én egyéni pozícióm. Több száz tudós, professzor, szakértő, kutató írt Brüsszelnek, de nem találtak értő fülekre.

RT: Több száz energetikai szakértőt említett. A német autóipar részéről ugyanakkor nem hallani ilyesmit. Az utolsó találkozón az autóipar képviselői és a Kancellár között a környezetvédelemről, a CO2 megtakarításról és az elektromobilitásról szólt a dal. Miért?

TK: Ez egy hamis dal volt, de meg kell érteni mindenki helyzetét. A gyártók sokáig küzdöttek ellene, de most együtt kell énekelniük ezt a dalt. Micsoda frusztráció. A BMW mindig két megoldás mellett érvelt. Az, hogy technológiai semlegesség kell, a VW konszernen belül a Porsche részéről is egyértelműen hallható volt. A Stellantis főnök Tavares évekig küzdött az ideológiai alapú megközelítés ellen, és a végén rezignáltan belátta: "Kedves Európa, beszüntetem a lobbi tevékenységem, nincs értelme veletek beszélni". A kizárólagos elektromos mobiltás következményeivel kapcsolatosan időben figyelmeztetett a szakma. Munkanélküliség, gyárbezárások, import növekedés, költségek, szubvenciók, adók, de mindez nyereség nélkül. Ezek a következmények.

Ezt látjuk most. A kínaiak most beszállítókat vásárolnak fel, egymás után. Ezek a beszállítók majd kínai cégnek gyártanak, itt is, azért, hogy aztán kínai autókat vásárolhassunk. Nem lehet célravezető, hogy az összekötött, egymásba fonódó iparunkat feladjuk. Igen, voltak hibák, de nagyjában és egészében jól működött, és hatalmas jólétet biztosított. Ezt most elpusztítjuk, eladjuk a tudást, leépítjük a gyártást. Azért, hogy a jövőben 8 millió kínai belsőégésű motort importáljunk? A kínai elektromos iparral már most sem lehet konkurálni, mert a lítium bányától az akkun át az autógyártásig egy zárt láncot hoztak létre, pontosan úgy, ahogy mi tettük a belsőégésűvel. Itt nem tudunk labdánál maradni. Technológia aspektusból nézve hatalmas tisztelettel figyelem a kínai mérnökök teljesítményét. De mindez nem lehet stratégiai szinten Európa terve. Mégis pontosan ez történik éppen.

RT: Ez azt jelenti, hogy épp elpusztítjuk az európai autóipart, amely mosolyogva nézve, ahogy a sírba lökik?

TK: Mindenesetre éppen hatalmas károkat okozunk neki. Hogy elpusztítjuk-e, azt nem tudom. A beszállítói iparban ugyanakkor hatalmas a félelem. A gyártók is érzik: az elektromos átállás azért nem pont úgy megy, ahogy gondolták vagy remélték. Mindenhol azt olvasni, hogy az elektromos autók nem azon a szinten keresettek és elfogadottak a vevőktől, ahogy azt tervezték. Részben az eredeti számok felénél tartanak csak sok helyen, mert nincs meg az érdeklődés a termék iránt, vagy akkora a konkurencia, hogy a limitált vevőkör nem tudja felszívni a darabszámokat. ”

A szemlecikk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő Facebook-bejegyzése alapján készült.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay