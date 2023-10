OK, valahol megértjük a lelkesedésüket. Ilyen sok, ennyi frusztrációval telt év után minden kis sikernek örülni kell. Akkor is, amikor Szlovéniában vagy Csehországban bukik meg a Zorbán, akkor is, amikor Spanyolországban vagy Franciaországban nem sikerül győznie, és akkor is, amikor Szlovákiában kap ki. Hopp, ott épp nem így történt, csak Jávor Benedek fantáziavilágában… Szóval, amikor valamelyik másik országban nem Orbán Viktor szövetségese alakíthat kormányt, ezek a szerencsétlen, nyáladzó idióták menten a nadrágjukba csöppennek (Dobrev és Cseh esetében nem egészen a nadrágjukba, vagyis… talán de, ki tudja…), és csak lassan jönnek rá, hogy nem, Orbán nem bukott meg, továbbra is ő Magyarország miniszterelnöke.”

