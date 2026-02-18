Zavaros a Tisza Békéscsabán – a frakció széthullásával odalett Magyar Péter embereinek „függetlensége” is

Szétesett a tiszás frakció Békéscsabán – a távozó képviselőt a helyi Tisza Szigetek minden erejükkel megpróbálják tönkretenni
Hricsovinyi Tamás kilépése után megszűnt a békéscsabai „Pátria Békéscsaba” tiszás frakció.
Opauszki Zoltán, a Fidesz egyik helyi képviselője rámutatott, a frakció megmaradt tagjai a Tisza Párthoz kötődő politikai szereplőkként folytatják munkájukat a közgyűlésben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kilépett a békéscsabai, Tisza Párthoz köthető „Pátria Békéscsaba” elnevezésű frakcióból Hricsovinyi Tamás, ennek következtében pedig szétesett a frakció.
Erről a fejleményről Opauszki Zoltán, a Fidesz egyik helyi képviselője is beszámolt közösségi oldalán. Mint írta,
Hricsovinyi Tamás önkormányzati képviselő kilépésével a képviselőcsoport létszáma a működéshez szükséges minimum alá csökkent, így a frakció formálisan is feloszlott.
A képviselő a továbbiakban függetlenként dolgozik tovább.
Opauszki arra is felhívta a figyelmet, hogy Hricsovinyi döntésének kézzelfogható következményei vannak a közgyűlés működésében: frakció nélkül jóval kevesebb lehetőség marad az önálló kezdeményezésekre és az érdemi érdekérvényesítésre.
Közben a frakció megmaradt tagjai a Tisza Párthoz kötődő politikai szereplőkként folytatják munkájukat, ami világosan jelzi a korábban hangoztatott „független” irány végét.
Az érintett képviselők között van Bodóczi István, a fideszes jelölt, Takács Árpád tiszás kihívója is. Mint ismert, Magyar Péter még 2024. április végén kötött megállapodást a Pátria Békéscsaba Egyesülettel, és közölte, hogy a Tisza Párt őket támogatja.
A fideszes városatya gondolatait azzal zárta, hogy a történtek megerősítik: „a helyi közéletben nincs helye bizonytalanságnak és rögtönzéseknek. Békéscsaba fejlődéséhez stabil, következetes és felelős képviseletre van szükség – ezt várják el joggal a békéscsabaiak”.
Hricsovinyi Tamás közleményében azt írta, döntése nem személyes konfliktus eredménye, „kifejezetten önazonosságot és pártpolitika mentes gondolkodás módot tükröz!”
„Képviselő társaimnak megköszönöm az eddigi együttműködést és további sikereket kívánok Békéscsaba érdekében! Őszintén hiszem a civil szektor erejét! A szakmai döntések súlyát! Hiszem: Közös munka! Közös siker!” – zárta gondolatait a békéscsabai képviselő.
Nyitókép: Bodóczi István Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Hricsovinyi Tamás kilépése után megszűnt a békéscsabai „Pátria Békéscsaba” tiszás frakció.