Zavaros a Tisza Békéscsabán – a frakció széthullásával odalett Magyar Péter embereinek „függetlensége” is

Szétesett a frakció, vége Bodócziék „függetlenségének”

Opauszki arra is felhívta a figyelmet, hogy Hricsovinyi döntésének kézzelfogható következményei vannak a közgyűlés működésében: frakció nélkül jóval kevesebb lehetőség marad az önálló kezdeményezésekre és az érdemi érdekérvényesítésre.

Közben a frakció megmaradt tagjai a Tisza Párthoz kötődő politikai szereplőkként folytatják munkájukat, ami világosan jelzi a korábban hangoztatott „független” irány végét.

Az érintett képviselők között van Bodóczi István, a fideszes jelölt, Takács Árpád tiszás kihívója is. Mint ismert, Magyar Péter még 2024. április végén kötött megállapodást a Pátria Békéscsaba Egyesülettel, és közölte, hogy a Tisza Párt őket támogatja.

A fideszes városatya gondolatait azzal zárta, hogy a történtek megerősítik: „a helyi közéletben nincs helye bizonytalanságnak és rögtönzéseknek. Békéscsaba fejlődéséhez stabil, következetes és felelős képviseletre van szükség – ezt várják el joggal a békéscsabaiak”.