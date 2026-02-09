Vona Gábor az egyébként a választáson nem induló 2RK vezetője a Facebook-oldalán rántotta le a leplet a Tisza Pártról és Magyar Péter terveiről:

»1. A Tisza bemutatta 240 oldalas programját. A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak. 2. A hangzatos elnevezések és a ‘minden jobb lesz és semmi sem lesz rosszabb’ hangulat tökéletesen beleillik a korábbi Tarr Zoltán által belengetett – most erről nem szabad beszélni – stratégiába. (Apropó: de hová tűnt Tarr Zoltán?) A Tisza-program minden területen pozitív fordulatot ígér, és igyekszik a Fidesz saját témáiban (migráció, rezsicsökkentés, családtámogatás, ukrán EU-csatlakozás stb.) is tartani a frontot. Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő.«