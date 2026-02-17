Ukrajna után újabb ország húzhat ujjat Magyarországgal: már a kezdet kezdetén mindenkit kiosztott Szijjártó (VIDEÓ)

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken,

az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.