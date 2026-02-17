Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték Horvátország Szijjártó Péter

Ukrajna után újabb ország húzhat ujjat Magyarországgal: már a kezdet kezdetén mindenkit kiosztott Szijjártó (VIDEÓ)

2026. február 17. 14:06

„Mi nem szívességet kérünk” – közölte a külügyminiszter.

2026. február 17. 14:06
null

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken,

az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

„Ezért kértük a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát csővezetéken” – húzta alá. „Tegyük tehát világossá, itt nem valamifajta szívességet vagy nem valamifajta jófejséget

vagy nem valamifajta humanitárius cselekedetet kértünk a horvátoktól, hanem azt, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályokat”

– folytatta. „Most végre az Adria vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek” – tette hozzá. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy az Adria vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

„Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek” – összegzett.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
betakentaur
2026. február 17. 14:52
Nem leszek népszerű, nem is célom. Amíg a magyarok vagonszámra hordják a pénzt nyáron a horvátoknak, télen pedig az osztrákoknak, megérdemlik hogy packázzanak velük. Mert a tenger.... Mert a hegyek ...
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. február 17. 14:48
Nagyon rossz nézni ezt a magyar vergődést, már annyira szánalmas. Minden energiaexportot le kell állítani a terrorukránok felé, azonnali hatállyal!
Válasz erre
0
0
varga-judit
2026. február 17. 14:28
Az agresszív kakaduék így szoktak valamit akarni egy másik országtól. Nem szívességet kérnek. Rájuk rúgják az ajtót és pofán basszák őket. Aztán csodálkoznak és sivalkodnak.
Válasz erre
0
5
machet
2026. február 17. 14:22
A horvát sem kedvel minket és nem is szereti ha megmondjuk neki mit csináljon.Valahogy taktikusabban kellene ezt a dolgot intézni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!