02. 08.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
Tisza Párt liberális Magyarország Momentum Magyar Péter ellenzék Fidesz Tompos Márton Orbán Viktor baloldal

Tompos Márton tátott szájjal rohant be abba a bizonyos erdőbe

2026. február 08. 06:17

A beesett mellű libsik a szójás latte mellé ilyen viccekkel szórakoztatják magukat a romkocsmák félhomályában.

2026. február 08. 06:17
Tompos Márton
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Facebook-oldalán tett közzé egy humorosnak szánt bejegyzést az Orbán Viktor oroszlányi kampányrendezvényéről készült képhez:

»Nemcsak az orosz lányok vannak a Fidesszel, hanem az orosz férfiak, az orosz trollok és az orosz kémek is! A 2026-os választás nagy kérdése: Putyin mennyire fog beavatkozni a magyar választásokba, hogy mentse a bukástól az utolsó csatlósát, Orbán Viktort?«

Mi sokkal inkább Brüsszel beavatkozásától tartunk, hiszen nekik van is egy pártjuk, aki indul a választáson Magyar Péter vezetésével. Szegény, szerencsétlen Tompos. Úgy látszik, a beesett mellű libsik a szójás latte mellé ilyen viccekkel szórakoztatják magukat a romkocsmák félhomályában. Ettől már az a favicc is mulatságosabb lett volna, hogy reccs.”

Nyitókép: Tompos Márton Facebook-oldala

 

saidaldo
2026. február 08. 09:02 Szerkesztve
Javasolnám ennek a rendkívül intelligens csodalénynek, hogy, mondjuk Brüsszel nevével tréfálkozzon - van mit, ugyanis a brüsszeliek eredetileg mocsárlakókat jelentettek (igaz, ehhez nem elég a mucilógia, ehhez nyelveket is kellene tudni). Mocsár... bűzös, egészségtelen gázokat kiböfögő, undorító hely. Ami a gyanútlanul arratévedőt lehúzza, megfojtja. Pont az ilyeneknek való, mint ez. Oldalhelyes. Brüsszeli főnökeik bizonyára jókat kacagnának a remek tréfákon.
Jose
2026. február 08. 08:44
"Utolsó csatlós." Mocskos, libsikomcsi Tompos nevű gennyláda! Mész te a k anyádba! Tényleg nincs igazság a földön, különben ezek a rohadékok valami trágyadomb alsó szintjein henteregnének, röfögnének, ennék egymást.
21 gramm
2026. február 08. 08:42
Az a bajom ezekkel a politikai nagyágyúkkal, hogy keverem őket, a Tompost meg a másik szellemóriást, a Ferit... na megvan: a Gelecsér Ferit. Szóval, ja. Ezek konkrétan nem tudják a tátott szájukat becsukni. Csak rohangásznak körbe-körbe mint a csirke a baromfis udvaron, csak a csirke többet fog fel a környezetéből és a határaiból, mint ezek.
zsocc44
2026. február 08. 08:39
Megnéztem, első sorok a végtelen képességű legényről :”…Tompos Márton Kristóf (Budapest, 1988. június 18. –), magyar politikus, média, kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok szakember…” Majd lejjeb: “…történész, orientalista, politikus..” Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Tompos_M%C3%A1rton Azerbajdzsán Diplomáciai Akadémián is tanult… vagyis tipikus muciologus, mindenhez is majdnem értő…
