Valóra vált Magyar Péter álma: együtt provokáltak tiszások és momentumosok a Lázárinfón (VIDEÓ)
Gyorsan megtörtént az összebútorozás.
A beesett mellű libsik a szójás latte mellé ilyen viccekkel szórakoztatják magukat a romkocsmák félhomályában.
„A Facebook-oldalán tett közzé egy humorosnak szánt bejegyzést az Orbán Viktor oroszlányi kampányrendezvényéről készült képhez:
»Nemcsak az orosz lányok vannak a Fidesszel, hanem az orosz férfiak, az orosz trollok és az orosz kémek is! A 2026-os választás nagy kérdése: Putyin mennyire fog beavatkozni a magyar választásokba, hogy mentse a bukástól az utolsó csatlósát, Orbán Viktort?«
Mi sokkal inkább Brüsszel beavatkozásától tartunk, hiszen nekik van is egy pártjuk, aki indul a választáson Magyar Péter vezetésével. Szegény, szerencsétlen Tompos. Úgy látszik, a beesett mellű libsik a szójás latte mellé ilyen viccekkel szórakoztatják magukat a romkocsmák félhomályában. Ettől már az a favicc is mulatságosabb lett volna, hogy reccs.”
Ezt is ajánljuk a témában
Gyorsan megtörtént az összebútorozás.
Nyitókép: Tompos Márton Facebook-oldala