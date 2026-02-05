Orbán Viktor leszögezte: Ha nem őrizzük meg Magyarország erőforrásait, elviszik Brüsszelbe és onnan Ukrajnába (VIDEÓ)

Orbán Viktor lebuktatta a brüsszelieket: Ukrajna kapcsán orwelli jellegű cenzúra működik (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint a brüsszeli szabályozás kifejezetten tiltja az alternatív nézőpontokat.
Brüsszelnek kell a pénz Ukrajna finanszírozására.
Magyarország erőforrásait – figyelmeztetett Orbán Viktor mezőtúri fórumán – elvinnék Brüsszelbe, és onnan Ukrajnába. Ennek egyik módja, hogy megemelik a tagállamok befizetési kötelezettségét az Európai Unió közös kasszájába.
Mint a miniszterelnök fogalmazott: az Európai Számvevőszék már kiadott egy jelentést, amely arról szól:
azt várják, hogy a következő hétéves költségvetés során másfélszer annyi pénzt fizessenek be a tagállamok, mint eddig.
„Az unió azért akarja velünk megadóztatni a nyugdíjakat, azért akarja eltöröltetni a rezsicsökkentést, azért akarja visszavágatni velünk a családtámogatási rendszert,
mert ettől reméli azt a többletforrást, amit el tud tőlünk venni, és utána el tudja küldeni az ukrán háborúra"
– részletezte a közösségi oldalán közzétett videóban Orbán Viktor.
A kormányfő így foglalta össze:
a választás tétje: megengedjük-e, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába, vagy megőrizzük azt és a saját magyar érdekeink szerint használjuk fel.
Brüsszelnek kell a pénz Ukrajna finanszírozására – fűzte a videóhoz Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint a brüsszeli szabályozás kifejezetten tiltja az alternatív nézőpontokat.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor