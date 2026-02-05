Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel európai unió magyarország ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor leszögezte: Ha nem őrizzük meg Magyarország erőforrásait, elviszik Brüsszelbe és onnan Ukrajnába (VIDEÓ)

2026. február 05. 22:38

Brüsszelnek kell a pénz Ukrajna finanszírozására.

2026. február 05. 22:38
null

Magyarország erőforrásait – figyelmeztetett Orbán Viktor mezőtúri fórumán – elvinnék Brüsszelbe, és onnan Ukrajnába. Ennek egyik módja, hogy megemelik a tagállamok befizetési kötelezettségét az Európai Unió közös kasszájába. 

Mint a miniszterelnök fogalmazott: az Európai Számvevőszék már kiadott egy jelentést, amely arról szól: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

azt várják, hogy a következő hétéves költségvetés során másfélszer annyi pénzt fizessenek be a tagállamok, mint eddig. 

„Az unió azért akarja velünk megadóztatni a nyugdíjakat, azért akarja eltöröltetni a rezsicsökkentést, azért akarja visszavágatni velünk a családtámogatási rendszert, 

mert ettől reméli azt a többletforrást, amit el tud tőlünk venni, és utána el tudja küldeni az ukrán háborúra"

részletezte a közösségi oldalán közzétett videóban Orbán Viktor.

A kormányfő így foglalta össze: 

a választás tétje: megengedjük-e, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába, vagy megőrizzük azt és a saját magyar érdekeink szerint használjuk fel.

Brüsszelnek kell a pénz Ukrajna finanszírozására – fűzte a videóhoz Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 05. 22:53
Milyen eroforrasokrol beszelsz? 2010hez kepest most fele annyit er az allami vagyon 2025ben eloszor lettunk Brusszel netto befizetoi, 20 ev utan +napi 1 millio euro buntetes stb. Gratulalok az eroforrasok megorzesehez
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!