Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lomnici zoltán móna márk ruszin - szendi romulusz

Mentelmi joga mögé bújhat Ruszin-Szendi Romulusz (is) – ifj. Lomnici Zoltán a Mandinernek

2026. február 20. 14:25

Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen – közölte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Hogy mindez mit jelent, illetve mire számíthat a Mandiner riporterét lökdöső tiszás politikus, arról ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt a Mandinernek.

2026. február 20. 14:25
null

Testi erejét használta a Mandiner riportere, Móna Márk ellen Ruszin-Szendi Romulusz tavaly szeptemberben, a Tisza Párt kötcsei eseményén. Az egykori vezérkarfőnököt kollégánk a Tisza Párt akkor kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a politikus válaszok helyett többször is meglökte. 

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

ismeretlen elkövető ellen, garázdaság vétség gyanúja miatt. 

A Ruszin-Szendi ügyével kapcsolatban érdeklődő országgyűlési képviselőnek, Budai Gyulának Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész február 19-én azt a tájékoztatást adta:

 a nyomozó hatóság a gyanúsítást nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanújára módosította.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ruszin-Szendi Romulusz élhet mentelmi jogával

Amennyiben a vonatkozó nyomozás lezárult, a következőkben a büntetőeljárásjogi törvény alapján vádemelésre kerülhet sor – tudatta a Mandinerrel a további eljárás tekintetében ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász leszögezte: a törvény 421.§-a alapján az ügyészség a vádirat bírósághoz történő benyújtásával emel vádat, amely vádemelés ellen nincs helye jogorvoslatnak. A vádemelést követően kerül sor a bírósági eljárásra. 

Tekintettel arra, hogy az érintett személy jelenleg mentelmi joggal rendelkezik, az eljárás speciális szabályok szerint folytatható” 

– hívta fel a figyelmet Lomnici Zoltán, arra utalva, hogy a Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása szerint Ruszin-Szendi Romulusz a Hajdú-Bihar vármegye 05. számú egyéni választókerületében 

jogerősen nyilvántartásba vett jelölt,

akit pedig az Ogytv.79. § (2) bekezdése alapján a választás eredményének jogerőre emelkedéséig a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg. A vonatkozó törvény értelmében amennyiben a mentelmi jogot felfüggesztik, akkor nyújthatja be az ügyész a vádiratot, és az ügy a rendes bírósági szakaszba léphet.

Több év szabadságvesztés Ruszin-Szendinek?

A garázdaságot a Btk. 339.§-a rendeli büntetni, a (2) bekezdés pedig a minősített eseteket határozza meg. Lomnici Zoltán rávilágított: 

a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság minősített eset tekintetében a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter a saját mentelmi joga miatt nem mer állást foglalni?

Az alkotmányjogász szerint indokolt lenne, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke megszólaljon Ruszin-Szendi Romulusz ügyében, „jogilag ugyanis a fentiek alapján lehetséges, hogy valaki elinduljon egy választáson büntetőjogi fenyegetettség árnyékában”. 

A jog – figyelmeztetett az alkotmányjogász – nem zárja ki automatikusan a jelöltséget, 

de a politika a választói bizalomról is szól. „Ha egy jelölt ellen eljárás van folyamatban, az felveti azt az etikai dilemmát, azt, hogy helyes-e így mandátumért indulni, vagy inkább célszerűbb lenne az ügy tisztázásáig félreállni, hogy az eljárás gyorsan lezárulhasson”.

Lomnici Zoltán mindezt különösen érzékeny kérdésnek nevezte, amiatt is, mert – mint kiemelte – a Tisza Párt elnöke esetében már több alkalommal kezdeményezték mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlamentben különböző ügyekben. „Ő ezekben az eljárásokban nem mondott le önként a mentelmi jogáról, hanem élt a jog adta védelemmel. Ez politikai értelemben azt az üzenetet közvetíti, hogy amikor saját ügyeiről van szó, akkor a mentelmi jog egyfajta eljárási pajzsként funkcionál” – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán. 

Szerinte amennyiben Magyar Péter most egy másik jelölt esetében az etikai felelősséget vagy a visszalépés szükségességét hangsúlyozná, az könnyen kettős mércének tűnhetne, 

ezért nem valószínű, hogy etikai alapú állásfoglalást várhatunk tőle e témában”.

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2026. február 20. 14:56
Istenek malmai lassan őrölnek. Bezzeg Irán.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 20. 14:51
Nem kell neki sehova bujni, hisz eddig is mindig neki adott igazat a birosag Fegyveret is visszaadtak. Ilyenkor a feljelentot kellene bortonbe vagni.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 20. 14:49
A Tisza még mindig vállalja a külföldön élők hazautazasanak költségeit a szavazásra?
Válasz erre
0
0
mihint
2026. február 20. 14:36
Lomnici, a törvényeket mi is ismerjük, ergo: újabb joghézag, amit be kellene tömni. Magyarán: a jogerős képviselőjelöltség által megszerzett mentelmi jog a köztörvényes esetekre visszamenőleg ne legyen alkalmazható. Mégis, kire figyeltek törvényalkotás közben, ha nem a felhasznált anomáliákra? MP hangfelvételének közzététele után, hogy még aznap éjjel nem törte rá az ajtót a TEK az elmebetegre, még érthető, ha nehezen is, hiszen "mutassák meg magukat", az akció sikerült, tavasszal le kéne zárni, a kiskapukkal együtt. Határozott fellépést várunk a következő magyar kormánytól ezekben az ügyekben, melyek az ún. tisztességes közéletet ellehetlenítik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!