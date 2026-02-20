Mentelmi joga mögé bújhat Ruszin-Szendi Romulusz (is) – ifj. Lomnici Zoltán a Mandinernek

A jog – figyelmeztetett az alkotmányjogász – nem zárja ki automatikusan a jelöltséget,

de a politika a választói bizalomról is szól. „Ha egy jelölt ellen eljárás van folyamatban, az felveti azt az etikai dilemmát, azt, hogy helyes-e így mandátumért indulni, vagy inkább célszerűbb lenne az ügy tisztázásáig félreállni, hogy az eljárás gyorsan lezárulhasson”.

Lomnici Zoltán mindezt különösen érzékeny kérdésnek nevezte, amiatt is, mert – mint kiemelte – a Tisza Párt elnöke esetében már több alkalommal kezdeményezték mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlamentben különböző ügyekben. „Ő ezekben az eljárásokban nem mondott le önként a mentelmi jogáról, hanem élt a jog adta védelemmel. Ez politikai értelemben azt az üzenetet közvetíti, hogy amikor saját ügyeiről van szó, akkor a mentelmi jog egyfajta eljárási pajzsként funkcionál” – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.

Szerinte amennyiben Magyar Péter most egy másik jelölt esetében az etikai felelősséget vagy a visszalépés szükségességét hangsúlyozná, az könnyen kettős mércének tűnhetne,