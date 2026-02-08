Ft
Tisza Párt magyar péter orbán viktor

Magyar Pétert inkább egy mikromenedzseri karakternek látom

2026. február 08. 21:38

Nem tud hosszú távon stratégiában gondolkodni, ezért nem lehet rábízni hosszú távú döntéseket.

2026. február 08. 21:38
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

Magyar Pétert inkább egy mikromenedzseri karakternek látom, Orbán Viktort pedig nagy távlatokban gondolkodó stratégiai vezetőnek. Mindkét típus rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Orbán Viktor olyan, mint egy sakkjátékos: a fejében ott van a sakktábla, és több lépéssel előre kalkulál. Nemcsak azt nézi, ami az orrunk előtt van, hanem azt is, hogy ha a másik fél lép valamit, arra ő mit fog reagálni.

A mikromenedzseri megnevezést nem pejoratív értelemben használom. Mint egykori miniszter és pártelnök tudom, hogy egy csapatban kellenek az ilyen emberek is: ő az, aki azonnal megy és tüzet olt, elintézi a napi szintű problémákat. De nem tud hosszú távon stratégiában gondolkodni, ezért nem lehet rábízni hosszú távú döntéseket.”

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az agresszív manöken friss vagyonbevallása szerint hazugság volt az is, hogy az EP-s fizetése felét „jótékony célra” ajánlja fel

A csávó egyetlen célja, hogy 4 év alatt megszedje magát a politikából, aztán kalap-kabát.

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

sober
2026. február 08. 22:33
" ... Orbán Viktort pedig nagy távlatokban gondolkodó stratégiai vezetőnek. " akkor most mi a baj szdsz libertáriánus gábor?
pctroll
2026. február 08. 22:27
Mikromenedzser?! Ez az agresszív f.szkaplap alkalmatlan bármilyen együttműködésre. Képtelen irányítani csak alázni, fenyegetőzni, személyeskedni tud. Az ilyen még ‘menedzsernek’ is teljesen alkalmatlan, nem hogy kormányfőnek.
Obsitos Technikus
2026. február 08. 22:21
Az apácaliliomkedvelő Selyemmajom egyszerre értelmi fogyatékos, narcisztikus pszichopata, és üldöztetéses mániás elmebeteg. Ritka kórkép így együtt. És nem mikromenedzser, hanem mikropöcs.
Csubszi
•••
2026. február 08. 22:04 Szerkesztve
Ugyan már; kettőig sem tud számolni ez a kretén idióta! De a "szakértői" na meg a követői sem!
