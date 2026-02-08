Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
Nem tud hosszú távon stratégiában gondolkodni, ezért nem lehet rábízni hosszú távú döntéseket.
„Magyar Pétert inkább egy mikromenedzseri karakternek látom, Orbán Viktort pedig nagy távlatokban gondolkodó stratégiai vezetőnek. Mindkét típus rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Orbán Viktor olyan, mint egy sakkjátékos: a fejében ott van a sakktábla, és több lépéssel előre kalkulál. Nemcsak azt nézi, ami az orrunk előtt van, hanem azt is, hogy ha a másik fél lép valamit, arra ő mit fog reagálni.
A mikromenedzseri megnevezést nem pejoratív értelemben használom. Mint egykori miniszter és pártelnök tudom, hogy egy csapatban kellenek az ilyen emberek is: ő az, aki azonnal megy és tüzet olt, elintézi a napi szintű problémákat. De nem tud hosszú távon stratégiában gondolkodni, ezért nem lehet rábízni hosszú távú döntéseket.”
