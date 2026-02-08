Ez gyors volt: Kapitány István akkorát hazudott, hogy még a balos Lakmusz is fennakadt rajta
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.
„A globalista Kapitány mostani rezsitámogatás elleni kirohanása hatalmas károkat okozhat Magyar Péternek. Ráadásul, ahogy közeledünk a választáshoz, úgy fog egyre többször megszólalni az új igazolás. Így könnyen lehet, hogy ő fogja beütni az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába. Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke – gondolta magában Felhévizy, majd nagy műgonddal elkezdte bekeverni a palacsintatésztát a vasárnapi ebédhez.”
***
Ezt is ajánljuk a témában
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala