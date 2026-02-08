Ft
02. 08.
vasárnap
Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

2026. február 08. 07:08

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

2026. február 08. 07:08
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A globalista Kapitány mostani rezsitámogatás elleni kirohanása hatalmas károkat okozhat Magyar Péternek. Ráadásul, ahogy közeledünk a választáshoz, úgy fog egyre többször megszólalni az új igazolás. Így könnyen lehet, hogy ő fogja beütni az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába. Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke – gondolta magában Felhévizy, majd nagy műgonddal elkezdte bekeverni a palacsintatésztát a vasárnapi ebédhez.”

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhez

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Perczel Éva
2026. február 08. 07:36
Agyar nem tett semmit, sehová, ez nem az ő szintje. Gazdái küldték a nyakára az energia mágust.
Válasz erre
1
0
farkas bea
2026. február 08. 07:30
Beszéljenek csak minél többet – Márki-Zaynak is az „segített":))))))))))))))))
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2026. február 08. 07:23
Álljatok már le evvel az "utolsó szöggel", mert ahány utolsó szöget bevertetek már bütyök koporsójába, avval megszegelhettem volna a 30 méter hosszú utcai kerítésemet!
Válasz erre
3
0
sagirdilsiz-2
2026. február 08. 07:12
A Tőzsdeguppi és a Tőzsdecápa, ha ezt La Fontaine megírhatta volna.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!