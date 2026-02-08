Fontos eredmény az ellenzéki körzetben: győzött a Fidesz a vasárnapi időközi választáson
A balmazújvárosi időközi választás fordulópontot hozott a város politikájában.
Ennek ellenére az április 12-i választás nem lefutott, nem a szimpátia számít, csak a leadott szavazat.
„Hatalmas sikert aratott a Fidesz: olyan körzetben nyert időközi választáson ma Balmazújvárosban, ami eddig ellenzéki volt, ráadásul egy olyan civilnek álcázott jelölttel szemben, akit valójában a Tisza támogatott, maga is nyilvánosan bevallotta, hogy a Tiszával szimpatizál.
A baloldali sajtó előzetesen országos tétet adott ennek az időközi választásnak, ilyen szalagcímekkel írtak róla: »Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs« vagy »A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban«.
Mindez jól mutatja, hogy teljesen hamisak azok a közvélemény-kutatások, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak. Ha ez lenne a helyzet, akkor a Fidesz nem tudna időközi választásokon olyan körzetekben is nyerni, ahol korábban az ellenzék győzött, főleg nem egy Tisza által támogatott jelölttel szemben.
Mindezt Magyar Péter is nagyon jól tudja, éppen ezért kezdte el építeni a választási csalás narratíváját, amivel igyekszik már előre magyarázni a vereségét. Ennek ellenére az április 12-i választás nem lefutott, nem a szimpátia számít, csak a leadott szavazat, ezért a mozgósításnak kiemelt jelentősége van!”
