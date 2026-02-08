„Hatalmas sikert aratott a Fidesz: olyan körzetben nyert időközi választáson ma Balmazújvárosban, ami eddig ellenzéki volt, ráadásul egy olyan civilnek álcázott jelölttel szemben, akit valójában a Tisza támogatott, maga is nyilvánosan bevallotta, hogy a Tiszával szimpatizál.

A baloldali sajtó előzetesen országos tétet adott ennek az időközi választásnak, ilyen szalagcímekkel írtak róla: »Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs« vagy »A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban«.