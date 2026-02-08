Ft
02. 08.
vasárnap
Hatalmas sikert aratott a Fidesz

2026. február 08. 20:53

Ennek ellenére az április 12-i választás nem lefutott, nem a szimpátia számít, csak a leadott szavazat.

2026. február 08. 20:53
Deák Dániel
Deák Dániel
„Hatalmas sikert aratott a Fidesz: olyan körzetben nyert időközi választáson ma Balmazújvárosban, ami eddig ellenzéki volt, ráadásul egy olyan civilnek álcázott jelölttel szemben, akit valójában a Tisza támogatott, maga is nyilvánosan bevallotta, hogy a Tiszával szimpatizál.

A baloldali sajtó előzetesen országos tétet adott ennek az időközi választásnak, ilyen szalagcímekkel írtak róla: »Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs« vagy »A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban«.

Mindez jól mutatja, hogy teljesen hamisak azok a közvélemény-kutatások, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak. Ha ez lenne a helyzet, akkor a Fidesz nem tudna időközi választásokon olyan körzetekben is nyerni, ahol korábban az ellenzék győzött, főleg nem egy Tisza által támogatott jelölttel szemben.

Mindezt Magyar Péter is nagyon jól tudja, éppen ezért kezdte el építeni a választási csalás narratíváját, amivel igyekszik már előre magyarázni a vereségét. Ennek ellenére az április 12-i választás nem lefutott, nem a szimpátia számít, csak a leadott szavazat, ezért a mozgósításnak kiemelt jelentősége van!”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kanmacska
2026. február 08. 22:04
Nem is volt tiszás az ellenfél sőt, a tiszások azért sem mentek el szavazni, mert nem akarták megmutatni, mennyire győznének!☺️
ezredes-2
2026. február 08. 22:00
Dani, nagyon, igaz! 18-ban és 22-ben is megmozgattuk, még a Gellért hegyet is a mozgósitáskor. Ugyanezt fogjuk tenni, most is. Nem lehet hamis illúzió senkinek! A róka ravaszságával és a hiéna kitartásával kell harcolnunk a sátan szolgái ellen...
