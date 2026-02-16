Ft
02. 16.
hétfő
alapjogokért központ tisza párt fidesz - kdnp kutatás közvélemény-kutatás választás

Itt a legújabb kutatás: hét százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt

2026. február 16. 11:00

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki a legújabb közvélemény-kutatásból. A Fidesz-KDNP áll tehát nyerésre, de a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok.

2026. február 16. 11:00
null

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Fidesz-KDNP van előnyben egy új kutatás szerint
Fidesz-KDNP van előnyben

Fidesz-KDNP van előnyben

Az Alapjogokért Központ 2025 októbere óta havi rendszereséggel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-becsléseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak:

a Fidesz-KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról – mint a legfrissebb adatok alapján – 7 százalékpontra növelte.

A pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott – ugyanakkor ezen választásra is igaz, hogy „csak a végén van vége”. A jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati teljesítmény húzódhat meg, valamint a határozott kiállás a háborúval, annak finanszírozásával, valamint az ukrán EU-tagság erőltetésével szemben.

A Tisza Párt hátrányát viszont többek között az okozhatja, hogy a választók többsége számára „veszélyesen ismerős” baloldali mintát követ: külső erőcentrumokkal – Brüsszel és Kijevvel – szövetkezik a multinacionális nagytőke érdekében, politikájában marginalizálva a stratégiai magyar szempontokat.

A kutatók leszögezik, a Fidesz-KDNP áll tehát nyerésre, de a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok, a mobilizáció ezúttal is kulcsfontosságú feladat lesz.

Nyitókép forrása: Facebook

 

