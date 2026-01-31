Valami nagyon nem stimmel a közvélemény-kutatásokkal – de kik ferdítik el a valóságot?

Már csak bő tíz hét van hátra az április 12-ei országgyűlési választásig. Bár a kampány hivatalos rajtjára még várni kell néhány hetet – február 21-én kezdődik az ajánlásgyűjtéssel –, a küzdelem gyakorlatilag jóval korábban megindult a tematizációs versengéssel, az egyéni választókerületi jelöltek megnevezésével.

Legyen jó az eredmény!

A tematizációt minden bizonnyal egyes kutatóintézetek is segítik. A korábbi évek hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján ugyanis kijelenthető: bizonyos közvélemény-­kutatások a politikai kommunikáció részévé váltak, megjelentetésük és időzítésük tulajdonképpen kampányeszköz. Leírás helyett aktuálpolitikai következtetéseket és igazolást szolgáltatnak azok a felmérések, amelyek idehaza a mindenkori Fidesz-ellenzék, külföldön pedig a balliberális erők fölényét prognosztizálják – mint rendre kiderül: tévesen.