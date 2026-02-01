Videón, hogy milyen bűnözőket küldött rá a Tisza Lázár János fórumára!
Hosszú a bűnlajstroma a provokátoroknak.
A legújabb hírek szerint még pénzt is kaptak a Momentumból a Tiszához igazolt politikusok által szervezett akció tagjai.
„Miután kiderült, büntetett előéletű figurák zavarták meg a gyöngyösi Lázárinfót, őszinte civil tiltakozónak kiadva magukat, a legújabb hírek szerint még pénzt is kaptak a Momentumból a Tiszához igazolt politikusok (az alábbi képen az egyikük épp még kordonbontó korszakában látható) által szervezett akció tagjai. Fejenként húszezer és benzinpénz. Olcsó.
Nem ingyen mentek őrjöngeni.
Molnár noÁr Áron eközben a legújabb videójában ezt úgy fogalmazta meg, hogy a Fidesz »kriminalizálja a kiszolgáltatott embereket«. Mármint hogy nem lehet felhánytorgatni a súlyos priuszt, ha az illető épp »jó ügy« érdekében üvölt. Akár némi sarzsiért, mindegy is. Szakadok!
Csík Miklós tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.
Na de a lényeg mégis az, hogy a szombati Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnök szikáran és érthetően vázolta a kormány romapolitikájának alapjait, céljait, eredményeit és hiányosságait, egyértelművé téve, szó sem lehet rasszizmusról. A felesleges hőbörgés pedig láthatóan nem is ért célt: alig lézengtek páran a szombati Lázár-ellenes tüntetésen.”
Az idős hölgy már fehér, O1G felirat kezeslábasával is magára vonta a jelenlévők figyelmét.
Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala