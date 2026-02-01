Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt büntetett előéletű Lázárinfó háborúellenes gyűlés roma Magyar Péter

Fejenként húszezer és benzinpénz

2026. február 01. 22:18

A legújabb hírek szerint még pénzt is kaptak a Momentumból a Tiszához igazolt politikusok által szervezett akció tagjai.

2026. február 01. 22:18
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Miután kiderült, büntetett előéletű figurák zavarták meg a gyöngyösi Lázárinfót, őszinte civil tiltakozónak kiadva magukat, a legújabb hírek szerint még pénzt is kaptak a Momentumból a Tiszához igazolt politikusok (az alábbi képen az egyikük épp még kordonbontó korszakában látható) által szervezett akció tagjai. Fejenként húszezer és benzinpénz. Olcsó. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Molnár noÁr Áron eközben a legújabb videójában ezt úgy fogalmazta meg, hogy a Fidesz »kriminalizálja a kiszolgáltatott embereket«. Mármint hogy nem lehet felhánytorgatni a súlyos priuszt, ha az illető épp »jó ügy« érdekében üvölt. Akár némi sarzsiért, mindegy is. Szakadok!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Na de a lényeg mégis az, hogy a szombati Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnök szikáran és érthetően vázolta a kormány romapolitikájának alapjait, céljait, eredményeit és hiányosságait, egyértelművé téve, szó sem lehet rasszizmusról. A felesleges hőbörgés pedig láthatóan nem is ért célt: alig lézengtek páran a szombati Lázár-ellenes tüntetésen.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!