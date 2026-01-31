Nincs tüntetés „Fáklya néni” nélkül – így mulatott a tiszás „forradalmon” (VIDEÓ)

Fénykép bizonyítja, amit Magyar Péter minden áron eltitkolt volna: totális kudarcba fulladt a Tisza mesterkedése
Ennyit ért a rengeteg hergelés.
Az idős hölgy már fehér, O1G felirat kezeslábasával is magára vonta a jelenlévők figyelmét.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, totális kudarc lett a Magyar Péterék által gerjesztett cigány tüntetés szombat késő délután:
alig 100-150 fő lézengett Lázár János minisztériuma előtt az Alkotmány utcán.
Ugyanakkor az egybegyűltek között ismerős arcok is feltűntek. Többek között a „Fáklya néni” néven emlegetett hölgy is, aki egy fehér, O1G felirattal ellátott kezeslábasban igyekezett fokozni a hangulatot – szúrta ki többek között Deák Dániel vezető elemző is.
Sőt, mint a lenti videóból is kiderül, az idős nő a cigányhimnuszra még táncra is perdült. A jelenlévők pedig „szedd alá” bekiabálásokkal még biztatták is.
A videót alább tekintheti meg:
Azonban a performanszok sora még nem ért véget. Az említett hölgy egy másik videóban olyan 1000 és 500 forintos bankjegyeket mutogatott a kamerába, melyeknek az egyik oldalán az a kérdés szerepelt, hogy „Ki az a Zsolti bácsi?”. Míg a bankjegyek másik oldalán feltűnt Orbán Viktor miniszterelnök feje is elég obszcén mód ábrázolva.
A felvételt készítő személy arra is kíváncsi volt, hogy nem sajnálta-e tönkretenni a nő így a pénzt, – amit így sehol nem fognak elfogadni fizetőeszközként – és azt felelte, hogy majd a dédunokáinak odaadja ezt a pénzt, azzal a felkiáltással, hogy „ennyit ért a lóvé”.
A felvételt alább nézheti meg:
Emlékezetes, hogy az idős nő, akkor kapta ezt a „becenevet”, mikor 2022-ben Márki-Zay Péter kampányzáróján azzal fenyegetőzött, hogy égő fáklya lesz az Országháznál, ha a Fidesz győz, azaz fel akarta gyújtani magát.
Nyitókép: Képernyőfotó
