Nincs tüntetés „Fáklya néni” nélkül – így mulatott a tiszás „forradalmon” (VIDEÓ)

A videót alább tekintheti meg:

Azonban a performanszok sora még nem ért véget. Az említett hölgy egy másik videóban olyan 1000 és 500 forintos bankjegyeket mutogatott a kamerába, melyeknek az egyik oldalán az a kérdés szerepelt, hogy „Ki az a Zsolti bácsi?”. Míg a bankjegyek másik oldalán feltűnt Orbán Viktor miniszterelnök feje is elég obszcén mód ábrázolva.

A felvételt készítő személy arra is kíváncsi volt, hogy nem sajnálta-e tönkretenni a nő így a pénzt, – amit így sehol nem fognak elfogadni fizetőeszközként – és azt felelte, hogy majd a dédunokáinak odaadja ezt a pénzt, azzal a felkiáltással, hogy „ennyit ért a lóvé”.

A felvételt alább nézheti meg: