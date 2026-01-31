Ft
deák dániel magyar péter lázár jános tüntetés fáklya hölgy

Nincs tüntetés „Fáklya néni” nélkül – így mulatott a tiszás „forradalmon” (VIDEÓ)

2026. január 31. 22:14

Az idős hölgy már fehér, O1G felirat kezeslábasával is magára vonta a jelenlévők figyelmét.

2026. január 31. 22:14
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, totális kudarc lett a Magyar Péterék által gerjesztett cigány tüntetés szombat késő délután:

alig 100-150 fő lézengett Lázár János minisztériuma előtt az Alkotmány utcán. 

Ugyanakkor az egybegyűltek között ismerős arcok is feltűntek. Többek között a „Fáklya néni” néven emlegetett hölgy is, aki egy fehér, O1G felirattal ellátott kezeslábasban igyekezett fokozni a hangulatot – szúrta ki többek között Deák Dániel vezető elemző is.

Sőt, mint a lenti videóból is kiderül, az idős nő a cigányhimnuszra még táncra is perdült. A jelenlévők pedig „szedd alá” bekiabálásokkal még biztatták is.

A videót alább tekintheti meg: 

Azonban a performanszok sora még nem ért véget. Az említett hölgy egy másik videóban olyan 1000 és 500 forintos bankjegyeket mutogatott a kamerába, melyeknek az egyik oldalán az a kérdés szerepelt, hogy „Ki az a Zsolti bácsi?”. Míg a bankjegyek másik oldalán feltűnt Orbán Viktor miniszterelnök feje is elég obszcén mód ábrázolva.

A felvételt készítő személy arra is kíváncsi volt, hogy nem sajnálta-e tönkretenni a nő így a pénzt, – amit így sehol nem fognak elfogadni fizetőeszközként – és azt felelte, hogy majd a dédunokáinak odaadja ezt a pénzt, azzal a felkiáltással, hogy „ennyit ért a lóvé”.

A felvételt alább nézheti meg:

Emlékezetes, hogy az idős nő, akkor kapta ezt a „becenevet”, mikor 2022-ben Márki-Zay Péter kampányzáróján azzal fenyegetőzött, hogy égő fáklya lesz az Országháznál, ha a Fidesz győz, azaz fel akarta gyújtani magát. 

Nyitókép: Képernyőfotó

szilvarozsa
2026. január 31. 22:35
Vajon leadózott már a néni a nyugdíjából? Csak úgy próbaképpen. Hátha nyernek.
Bitrex®
2026. január 31. 22:32
Mamikának akkor nem kell kivinni a 13. havi nyugdíjat. Nyilván a szervek pontosan tudják, ki ő, hogy hívják, hol lakik. Csak a postást kell utasítani. (ha átutalással kapja, akkor még egyszerűbb)
Titi
2026. január 31. 22:32
És ez a vén mocsok dög is felveszi a 13.,14. havi nyugdíjat! Nem sül le a bőr a kommunista pofájáról?
tapir32
2026. január 31. 22:27
A Tiszának hülyéből soha nem elég.
