Döbbenetes videó Miskolcról: a Tisza-hívek szerint belefér a drogparti egy miniszterelnök-jelöltnek – „Nincs ezzel semmi baj”

Magyar Péter hívei közül ezt sem hitték el néhány, de

többen is voltak, akik kifejezetten helyesnek tartották az unió háborús hitelfelvételét.

Videóriportunk megtalálható a Mandiner YouTube-csatornáján, de a cikkünk alján beágyazott videóra kattintva is megtekinthető.

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

