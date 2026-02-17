Ft
manfred weber tisza párt Magyar Péter Friedrich Merz

Döbbenetes videó Miskolcról: a Tisza-hívek szerint belefér a drogparti egy miniszterelnök-jelöltnek – „Nincs ezzel semmi baj”

2026. február 17. 09:58

Szembesítettük őket a valósággal, de a tények sem érdeklik a Tisza-tábort – vakon követik a vezért.

2026. február 17. 09:58
null

Megkezdődött Magyar Péter országjárása, melynek első állomása Miskolcon volt. A Mandiner videós stábja kapott az alkalmon és megkérdezte a Tisza Párt szimpatizánsait és aktivistáit, mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter olyan házibuliban szórakozott, amelyen „droggyanús” anyagok voltak.

Kérdésünkre kétféle válasz érkezett: 

  • voltak, akik annak ellenére is hitetlenkedtek, hogy a Tisza Párt elnöke ezt maga vallotta be saját Facebookján, 
  • mások azt próbálták bizonygatni, hogy nincs azzal semmi probléma, ha egy miniszterelnök-jelölt részt vesz egy ilyen partin.

A Tisza támogatóinál arra is rákérdeztünk, mi a véleményük arról, hogy a Brüsszel 90 milliárd eurós hitelt akar felvenni az ukrajnai háború finanszírozására és ezt Friedrich Merz német kancellár, valamint az a Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is támogatta, akikkel Magyar Péter a hétvégén találkozott.

Magyar Péter hívei közül ezt sem hitték el néhány, de 

többen is voltak, akik kifejezetten helyesnek tartották az unió háborús hitelfelvételét.

Videóriportunk megtalálható a Mandiner YouTube-csatornáján, de a cikkünk alján beágyazott videóra kattintva is megtekinthető.

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala
 

 

