Döbbenetes videó Miskolcról: a Tisza-hívek szerint belefér a drogparti egy miniszterelnök-jelöltnek – „Nincs ezzel semmi baj”

Szembesítettük őket a valósággal, de a tények sem érdeklik a Tisza-tábort – vakon követik a vezért.
Megkezdődött Magyar Péter országjárása, melynek első állomása Miskolcon volt. A Mandiner videós stábja kapott az alkalmon és megkérdezte a Tisza Párt szimpatizánsait és aktivistáit, mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter olyan házibuliban szórakozott, amelyen „droggyanús” anyagok voltak.
Kérdésünkre kétféle válasz érkezett:
A Tisza támogatóinál arra is rákérdeztünk, mi a véleményük arról, hogy a Brüsszel 90 milliárd eurós hitelt akar felvenni az ukrajnai háború finanszírozására és ezt Friedrich Merz német kancellár, valamint az a Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is támogatta, akikkel Magyar Péter a hétvégén találkozott.
Magyar Péter hívei közül ezt sem hitték el néhány, de
többen is voltak, akik kifejezetten helyesnek tartották az unió háborús hitelfelvételét.
