Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szijjártó Péter Orbán Viktor Marco Rubio

A világtérkép előtt egyeztetett Orbán Viktor és Marco Rubio (GALÉRIA)

2026. február 16. 11:41

A kormányfő a Karmelitában fogadta az amerikai külügyminisztert.

2026. február 16. 11:41
null

Mint arról beszámoltunk, Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap délután megérkezett Magyarországra, miután nagy hatású beszédet mondott a Müncheni Biztonsági Konferencián.

Ezt is ajánljuk a témában

Rubio vasárnap villámlátogatást tett Pozsonyban, ahol tárgyalt Robert Ficóval, majd Budapest felé vette az irányt, ahol hétfőn tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron
Orbán Viktor és Marco Rubio budapesti tárgyalása

Orbán Viktor és Marco Rubio budapesti tárgyalása

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!