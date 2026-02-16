A világtérkép előtt egyeztetett Orbán Viktor és Marco Rubio (GALÉRIA)

Így érkezett meg Budapestre az amerikai külügyminiszter (VIDEÓ)
Vasárnap délután landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi reptéren a Marco Rubiót szállító repülőgép.
A kormányfő a Karmelitában fogadta az amerikai külügyminisztert.
Mint arról beszámoltunk, Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap délután megérkezett Magyarországra, miután nagy hatású beszédet mondott a Müncheni Biztonsági Konferencián.
Ezt is ajánljuk a témában
Vasárnap délután landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi reptéren a Marco Rubiót szállító repülőgép.
Rubio vasárnap villámlátogatást tett Pozsonyban, ahol tárgyalt Robert Ficóval, majd Budapest felé vette az irányt, ahol hétfőn tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán