02. 01.
vasárnap
tisza párt magyar péter rétvári bence

A Tisza Párt sötét arca: gyűlölet, barbárság és politikai terror – miért elfogadhatatlan ez a stílus?

2026. február 01. 08:42

A Tisza Párt „szeretetországa” most levetette az utolsó leplet is, és megmutatta a legundorítóbb, legprimitívebb arcát. Egy sződligeti Tisza-vezető rituálisan elégette Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, kereszténydemokrata politikus fényképét egy karácsonyi üdvözlőlapon, miközben a körülötte állók tapsoltak.

Jurák Kata
Jurák Kata
vasarnap.hu

„De miért elfogadhatatlan ez a stílus a magyar közéletben? Mert pontosan az ellenkezőjét jelenti annak, amit a demokrácia és a civilizált vita jelent. A fénykép elégetése nem érvelés, hanem megsemmisítési szándék kifejezése: az ellenfél arcát, személyét, létét dobják a tűzbe, mintha az ember maga is elégethető lenne. Ez a gesztus a diktatúrák, a totalitárius rendszerek, a terroristák eszköze – a nácik, a bolsevikok, a szélsőséges fanatikusok klasszikus módszere. Magyarországon, ahol a XX. század borzalmait átéltük, ahol a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítése valós trauma, ez a tett nem »vicc«, nem »provokáció«, hanem súlyos erkölcsi és politikai bűn.

Rétvári Bence találóan mondta: »Épeszű ember nem csinál ilyet.« De miért nem? Mert az, ami történt, rombolja a közélet alapvető normáit: az emberi méltóság tiszteletét. Minden ember – akár politikai ellenfél is – ugyanolyan emberi lény, akinek arca, személye szent és sérthetetlen. Ha valaki nagy nyilvánosság előtt videóra veszi, hogy egy másik ember képét rituálisan elégeti, tapsot vált ki vele, és büszkélkedik vele, az nem csupán gyűlöletet szít: az normalizálja az erőszak gondolatát. Ma a kép ég, holnap már az ember. Ez a logika vezetett a legsötétebb korszakokhoz, és pont ezt hirdeti a Tisza Párt egyik aktivistája, miközben a pártvezetés hallgat, vagy hallgatólagosan tűri.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

És hol marad a híres »szeretetország«? Magyar Péter évek óta a megbékélésről, a gyűlölet elutasításáról, a »másik oldal« megértéséről beszél. Eközben az ő pártjának közösségében emberek tapsolnak egy politikus képének elégetésénél, és a párt jelöltjei lájkolják. Ha ez a szeretet, akkor ez egy hazug, képmutató szeretet – valójában mérgező gyűlölet, ami könnyen fizikai erőszakba torkollhat. A Tisza Párt ezzel a gesztussal önmagát járatta le: bebizonyította, hogy a »változás« alatt valójában a barbárság visszatérését értik.”

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. február 01. 09:30
Amit a TSZDSZ mond, annak az ellenkezőjét teszi. Ennyi.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 01. 09:06
Na jó, mit várunk a tiszarosoktól? Kb azon a szinten vannak mint a legsötétebb dögkutasok.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 01. 08:56
Csak a szokásos kommunista csürhe, nem változtak ezek semmit Kunbéla óta. Még az új kunbélájuk, Pszichopéter is pont olyan pszichopata, mint az elődje.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!