Rituális képégetés, vörös festék – ilyen a tiszás „szeretet” (VIDEÓ)

Nem merül feledésbe Kötcse: Ruszin-Szendi Romuluszt újra kihallgatják
A garázdaság gyanújával elrendelt nyomozás továbbra is folyamatban van – tudta meg a Magyar Nemzet a Somogy Vármegyei Főügyészségtől.
Orbán Viktor szerint a kampány a „vudu szakaszba lépett”.
„Úgy látom, hogy a kampány a vudu szakaszba lépett” – állapította meg a szerdai kormányülésen Orbán Viktor. A miniszterenök példaként Rétvári Bence államtitkár esetét hozta, akinek a képét „rituálisan” elégették.
Erre reagált Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki elmondta, hogy az ő plakátját pedig vörös festékkel öntötték le, de mint fogalmazott,
ez már teljesen normális”.
Ezután egy olyan montázst játszottak be, melyen Magyar Péter Tisza-vezér és tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz erőszakos megnyilvánulásait láthattuk. Többek között azt, mikor a volt vezérkari főnök ellökte Kötcsén munkatársunkat, Móna Márkot.
Ahogy arról a napokban beszámoltunk, ismét gyanúsítotti kihallgatásra idézték Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt szakértőjét.
A volt vezérkari főnök ellene garázdaság miatt indult nyomozás
– derült ki az ügyészség Magyar Nemzetnek küldött válaszából.
Mint ismert, a tiszás politikust tavaly októberben azzal gyanúsították meg a rendőrök, hogy Kötcsén fellökte a Mandiner riporterét. Az esetről videó is készült.
