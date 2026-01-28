Ft
01. 28.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt magyar péter vitályos eszter rétvári bence móna márk ruszin - szendi romulusz kampány

Rituális képégetés, vörös festék – ilyen a tiszás „szeretet” (VIDEÓ)

2026. január 28. 18:34

Orbán Viktor szerint a kampány a „vudu szakaszba lépett”.

2026. január 28. 18:34
null

„Úgy látom, hogy a kampány a vudu szakaszba lépett” – állapította meg a szerdai kormányülésen Orbán Viktor. A miniszterenök példaként Rétvári Bence államtitkár esetét hozta, akinek a képét „rituálisan” elégették.

Erre reagált Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki elmondta, hogy az ő plakátját pedig vörös festékkel öntötték le, de mint fogalmazott,

ez már teljesen normális”.

Ezután egy olyan montázst játszottak be, melyen Magyar Péter Tisza-vezér és tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz erőszakos megnyilvánulásait láthattuk. Többek között azt, mikor a volt vezérkari főnök ellökte Kötcsén munkatársunkat, Móna Márkot.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Kötcse nem merül feledésbe

Ahogy arról a napokban beszámoltunk, ismét gyanúsítotti kihallgatásra idézték Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt szakértőjét. 

A volt vezérkari főnök ellene garázdaság miatt indult nyomozás 

– derült ki az ügyészség Magyar Nemzetnek küldött válaszából. 

Mint ismert, a tiszás politikust tavaly októberben azzal gyanúsították meg a rendőrök, hogy Kötcsén fellökte a Mandiner riporterét. Az esetről videó is készült.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

totumfaktum-2
2026. január 28. 20:59
Egyesek kezdenek megborulni. Hű, de vonzó alternatíva egy csapat agresszív elmebeteg!
regi-nyarakon21
2026. január 28. 20:36
Hátborzongató agresszivitás
csulak
2026. január 28. 19:35
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Bitrex®
2026. január 28. 19:02
Könyörgöm! R-Sz-R-nak még nincs mentelmi joga, most kell tömlöcbe dugni!
