Váratlan helyről vitték be a kegyelemdöfést Von der Leyennek: kulcskérdésekben álltak Magyarország mellé az Európai Unióban

A tavalyi csehországi választások nyomán új korszak kezdődött a magyar-cseh kapcsolatokban, amelyben a két ország patrióta erői közösen mondanak nemet a migrációra és a háborúra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a cseh képviselőház védelmi bizottságának alelnökét, a Jog, Tisztelet, Szakértelem (PRO) pártot vezető Jindrich Rajchlt fogadta, majd a közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy új világrend van kialakulóban, amelyben az egyik legjelentősebb változás a patrióta erők térnyerése Európában és globálisan egyaránt.