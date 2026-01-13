Uniós képviselő leplezte le Brüsszel beavatkozását a magyar választásokba: ezekkel a sunyi trükkökkel akarja hatalomra segíteni az EU Magyar Pétert

„Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár, amiért cserébe megkapná az uniós forrásokat, pontosan úgy, mint Donald Tusk Lengyelországban” – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Bóka János bejegyzése szerint a Euronews azt írja, hogy az Európai Bizottság a magyar választásokig politikai megfontolásokból jegeli a fontos magyar vonatkozású ügyeket, például a Helyreállítási Alap forrásainak átcsoportosítására vonatkozó magyar kérelem elbírálását, ami lehetővé tenné a források teljes felhasználását a politikai blokkolás miatti időveszteség ellenére is.