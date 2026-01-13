Ft
lengyelország donald tusk magyar péter brüsszel európai bizottság

Uniós képviselő leplezte le Brüsszel beavatkozását a magyar választásokba: ezekkel a sunyi trükkökkel akarja hatalomra segíteni az EU Magyar Pétert

2026. január 13. 09:57

Brüsszel politikai nyomásgyakorlásra használja jogi és pénzügyi jogosítványait.

2026. január 13. 09:57
null

„Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár, amiért cserébe megkapná az uniós forrásokat, pontosan úgy, mint Donald Tusk Lengyelországban” – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán

Bóka János bejegyzése szerint a Euronews azt írja, hogy az Európai Bizottság a magyar választásokig politikai megfontolásokból jegeli a fontos magyar vonatkozású ügyeket, például a Helyreállítási Alap forrásainak átcsoportosítására vonatkozó magyar kérelem elbírálását, ami lehetővé tenné a források teljes felhasználását a politikai blokkolás miatti időveszteség ellenére is.

A Euronews egy neve elhallgatását kérő európai parlamenti forrásra hivatkozva, azt is írja, hogy mindez a Tisza és az Európai Néppárt sugalmazására történik”

– hívta fel a figyelmet a miniszter.

A tárcavezető szerint ez pontosan az, amit régóta mond és kifogásol a kormány: Brüsszel kettős mércét alkalmaz és politikai nyomásgyakorlásra használja jogi és pénzügyi jogosítványait; Brüsszel a Tiszát szeretné kormányon látni, mert akkor Magyarország is beáll a sorba, ami háborút és megszorításokat jelent; a varsói forgatókönyv szerint pedig ezért cserébe uniós forrásokat kap, és szabad kezet, illetve segítséget a leszámoláshoz politikai ellenfeleivel. ” 

„A varsói forgatókönyv lényege, hogy Brüsszel olyan kormányt segít hatalomra, amelyik beáll a háborús döntések mögé, végrehajtja a külső elvárásokat, és mindennek az árát a magyar emberekkel fizetteti meg. De Magyarország jövője a magyar választók kezében van. A magyar embereknek pedig szerencsére van választásuk. A varsói forgatókönyvet meg lehet akadályozni, ha a brüsszeli út helyett nemzeti és szuverén kormányra szavaznak” – fogalmazott Bóka János.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

