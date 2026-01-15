Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hun ren óbudai egyetem kutatás magyarország mesterséges intelligencia

Történelmi szintlépés: a mesterséges intelligencia teljesen átformálja a magyar tudományt – itt a bejelentés

2026. január 15. 10:14

Forradalmi változás kapujában a hazai kutatás: a cél nem kevesebb, mint hogy Magyarország a globális MI-verseny élvonalába kerüljön.

2026. január 15. 10:14
null

Jelentős hatékonyságnövekedést eredményezhet a hazai akadémiai kutatások területén a HUN-REN és az Óbudai Egyetem által létrehozott konzorcium, melynek célja mesterséges intelligencia alapú kutatástámogató eszközök kutatása, fejlesztése, innovációja, egy MI-alapú kutatástámogató platform közös fejlesztése, valamint a kutatók munkáját segítő MI-szolgáltatások biztosítása.

A folyamatosan fejlődő Agentic Discovery Platform a hazai akadémiai térben hivatott elősegíteni a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazását a kutatási folyamatok során Az együttműködés középpontjában az úgynevezett „agentic discovery” – vagyis az ügynökalapú, mesterséges intelligenciával támogatott tudományos felfedezés – szemlélet áll, amelynek lényege, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

a kutatási folyamat egyes lépéseit önállóan működő MI-ügynökök segítik és gyorsítják fel. 

A konzorcium a kutatók számára oktatási és képzési szolgáltatásokat, open-source eszközök megosztását, valamint a kutatási eredmények innovációs és üzleti hasznosulását támogató megoldásokat is biztosít.

A megállapodás aláírásakor Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke kiemelte: a Magyar Kutatási Hálózat célja, hogy Magyarország aktív szereplőjévé váljon a világban zajló mesterségesintelligencia-forradalomnak. Hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a kutatásokba már az egyetemi tanulmányaikat végző fiatalokat is bevonják, és az egyetemi kutatások szorosan összekapcsolódjanak a HUN-REN intézeteiben zajló tudományos munkával.

A létrejövő konzorcium keretében a HUN-REN és az Óbudai Egyetem közös erővel hoz létre egy olyan mesterséges intelligencia alapú tudományos ökoszisztémát, amelyben 

az MI nem pusztán támogató technológia, hanem a kutatói munka szerves részévé válik. 

Az együttműködés a teljes kutatási folyamatot lefedi a hipotézisalkotástól és a kutatástervezéstől kezdve az adatelemzésen át egészen a tudományos publikálásig.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója hangsúlyozta: a megállapodás keretében olyan eszközök fejlesztése valósul meg, amelyek automatizálják és felgyorsítják a tudományos értékteremtés folyamatait. „Kiépítettünk egy olyan szolgáltatóközpontot és mesterséges intelligencia nagyköveti programot, amely utat mutat a kutatóknak abban, hogy milyen eszközöket és módszereket érdemes alkalmazniuk a tudományos munkájuk során” – fogalmazott.

A stratégiai szövetség túlmutat egy új kutatási platform technikai megvalósításán: egy olyan szemlélet meghonosítását célozza, amely hatékonyabbá teszi a tudományos felfedezést, növeli a nemzetközi versenyképességet, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország megerősítse pozícióját az MI-vezérelt kutatás globális élvonalában.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora arról beszélt, hogy az Óbudai Egyetem és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat együttműködése jelentős mértékben hozzájárul Magyarország tudásalapú társadalmának kiépítéséhez. „Egyértelmű, hogy a tudásalapú társadalom letéteményesei a természetes intelligenciát képviselő kutatóink, miközben a mesterséges intelligencia a mai világtrendeknek megfelelően egy teljesen új dimenziót nyit a kutatás-fejlesztési térben” – fogalmazott. Hozzátette: az MI alkalmazása megsokszorozza a kutatási folyamatok végrehajtásának sebességét, ami jelentős hatékonyságnövekedést eredményez. A megállapodás értelmében a felek hosszú távú együttműködést alakítanak ki annak érdekében, hogy saját elméleti és gyakorlati szakmai tudásukat, valamint erőforrásaikat egyesítve járuljanak hozzá egymás innovatív és sikeres működéséhez, akadémiai és üzleti fejlődéséhez. Közös céljuk, hogy az együttműködés kézzelfogható tudományos, innovációs és gazdasági eredményekben is megmutatkozzon, és hosszú távon meghatározó pillérévé váljon a hazai mesterséges intelligencia alapú kutatás-fejlesztési ökoszisztémának. A konzorcium célja, hogy idővel további, kiemelkedő tudományos kompetenciákkal és releváns kutatási kapacitásokkal rendelkező hazai és nemzetközi partnerekkel is bővüljön, tovább erősítve a közösen létrehozott tudományos és innovációs ökoszisztémát.

Nyitókép: HUN-REN

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. január 15. 11:08
Az Óbudai Egyetem eddig is élenjárt a mesterséges intelligenciával létrehozott kamucikkek gyártásában. Viktor Patrik nevű cikkvásárló és hivatkozásvásárló kiválóságukról cikk is született, tényekkel.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 15. 11:06
Magyarorszag mindenben szintet lepett Orbanek alatt, el is ertuk a roman szintet
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2026. január 15. 10:56
(Folytatás) Az alant elmondottak alapján tehát, az emberiségnek alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy MI kiépítését és alkalmazását szigorú kertek közé szorítsuk és ehhez már szinte az utolsó órákat éljük.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2026. január 15. 10:52
Nos, jelenleg a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatos beetetés folyik, de a végeredmény majd az egész emberi társadalom és a szuverén emberi közösségek felbomlasztása lesz, amelyből maga az önálló ember is eltűnik. A MI segítségével minden egyes embert folyamatosan ellenőriznek és közvetlenül manipulálni fognak. Viszont az egésznek nem sok köze van az intelligenciához, mert az irdatlan számítógépeket maga az ember építi fel és azok az ember által meghatározott programok és tárgyi feltételek szerint működnek. Ugyan csak az ember alakítja ki a kapcsolódó információs rendszereket és szerkeszti meg a robotokat is. Majd a végén az egész rendszerbe betöltik a létező összes információt. Persze, amennyiben például, leég az elektromos áramot biztosító villanyerőmű, a rendszer egyáltalán nem lesz képes újat építeni helyette. Viszont mindezzel alapvetően teljesül a háttérhatalmi maffia régi terve és álma, a totális világuralom.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!