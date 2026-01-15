Történelmi szintlépés: a mesterséges intelligencia teljesen átformálja a magyar tudományt – itt a bejelentés

A létrejövő konzorcium keretében a HUN-REN és az Óbudai Egyetem közös erővel hoz létre egy olyan mesterséges intelligencia alapú tudományos ökoszisztémát, amelyben

az MI nem pusztán támogató technológia, hanem a kutatói munka szerves részévé válik.

Az együttműködés a teljes kutatási folyamatot lefedi a hipotézisalkotástól és a kutatástervezéstől kezdve az adatelemzésen át egészen a tudományos publikálásig.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója hangsúlyozta: a megállapodás keretében olyan eszközök fejlesztése valósul meg, amelyek automatizálják és felgyorsítják a tudományos értékteremtés folyamatait. „Kiépítettünk egy olyan szolgáltatóközpontot és mesterséges intelligencia nagyköveti programot, amely utat mutat a kutatóknak abban, hogy milyen eszközöket és módszereket érdemes alkalmazniuk a tudományos munkájuk során” – fogalmazott.

A stratégiai szövetség túlmutat egy új kutatási platform technikai megvalósításán: egy olyan szemlélet meghonosítását célozza, amely hatékonyabbá teszi a tudományos felfedezést, növeli a nemzetközi versenyképességet, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország megerősítse pozícióját az MI-vezérelt kutatás globális élvonalában.