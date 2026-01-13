Teljesen ledöbbentünk: tízmilliárdos beruházás érkezett Debrecenbe, egyenesen Németországból

A ZF Chassis Modules világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, amivel tovább erősödik a magyar járműipar – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Debrecenben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autóipari beszállító a tízmilliárd forintnyi értékű fejlesztése nyomán első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára.