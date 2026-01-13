Ft
01. 13.
kedd
01. 13.
kedd
beruházás szijjártó péter debrecen Magyarország munkahely németország

Teljesen ledöbbentünk: tízmilliárdos beruházás érkezett Debrecenbe, egyenesen Németországból

2026. január 13. 16:56

Nagy változás történt.

2026. január 13. 16:56
null

A ZF Chassis Modules világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, amivel tovább erősödik a magyar járműipar – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Debrecenben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autóipari beszállító a tízmilliárd forintnyi értékű fejlesztése nyomán első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára.

A projektet az állam nagyjából egymilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 230 új munkahely létrejöttét.

Beszédében aláhúzta, hogy itt a legkorszerűbb gépekkel fognak termelni, és jó hír, hogy kizárólag zöld energiát vesznek majd igénybe a működéshez.

Minden egyes előállított tengelyt gyakorlatilag a következő percekben már a szomszédban a BMW debreceni gyárában építik be a legmodernebb autókba” – mondta.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Faceook-oldala

 

