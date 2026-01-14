Roadshow az egészségért – tavasszal indul útjára Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának országjáró kamionja

Elhangzott, a legnagyobb változás 2024-ben történt, amikor valamennyi szűrési adat bekerült az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), így minden szűrésben résztvevőnek mind az 50 vizsgálati eredménye elérhetővé vált az egészségügyben dolgozó szakemberek számára. A jövőben pedig a mesterséges intelligencia segítségével tudják majd ezeket az adatokat használni, az ehhez szükséges technikai hátteret legújabb partnerük, a Szegedi Tudományegyetem biztosítja.

Ezután levetítettek egy, a szűrőprogramot bemutató kisfilmet, melyben hangsúlyozták, hogy a különböző programhelyszíneken a prevenció és a szűrővizsgálatok mellett nagy figyelmet fordítanak a közreműködők arra, hogy minél szélesebb réteg ismerkedjen meg az elsősegélynyújtás technikájával, valamint a daganatos és szív- és érrendszeri betegségekkel is.

Szűrőprogram: a megelőzés nem kiváltság, hanem felelősség

A kormány részéről is jelen volt több szereplő az eseményen, míg Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig élőben jelentkezett be. „Az önök munkája alapvetően határozza meg, hogy milyen minőségben élhetnek a családok. (…) Az elmúlt évek kihívásai pedig arra is rámutattak, hogy mennyire fontos a megelőzés” – húzta alá.

Ezután Maruzsa Zoltán belügyminisztériumi államtitkár a köznevelésben megvalósuló egészségfejlesztésről tartott egy rövid előadást. Felidézte, hogy már 2015-ben elfogadták a teljes körű iskolai egészségfejlesztést. Ez négy területre terjed ki: egészséges táplálkozás, mindennapos testnevelés, lelki egészséget elősegítő pedagógia módszerek alkalmazása, valamint egészséggel kapcsolatos ismeretek átadása. Ezek az ismeretek különböző tantárgyakba tudnak beépülni.