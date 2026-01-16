Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ónos szitálás hungaromet időjárás magyarország idő

Szürke fellegek gyülekeznek Magyarország fölött

2026. január 16. 06:33

Országszerte ködös időre, ónos szitálásra van kilátás.

2026. január 16. 06:33
null

Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok – írja pénteki előrejelzésében a HungaroMet. Az ország délnyugati és északkeleti részén időszakosan csökken a felhőzet.

Ónos szitálás, szitálás napközben bármikor előfordulhat, a Tiszántúlon reggelig eső is várható. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton ennél több fokkal melegebb is lehet. Késő este -5, +2 fok valószínű.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A meteorológiai szolgálat arról is beszámolt, hogy szombatig tarthat az átmeneti enyhülés, vasárnap visszatérhetnek a kemény fagyok.

Nyitókép: MTI/Varga György

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. január 16. 07:25
A kisembereket csesztetik, hogy az autója káros kibocsátása növeli a széndioxid és egyéb károsanyag kibocsátást, arról pedig mélyen hallgatnak, hogy a kokos zöld hiányos bőrkötésű takony szózakozása ennél sokkal se sokkal nagyobb mértékben befolyásolja az időjárást, valahogy erről egyetlen elemzést nem lehet olvasni. Hülye Európa miközben lábonlövi magát a zölditéssel, óriási károkat okoz, hogy olyan eszközöket szállít a zöld kazárnak, ami messze több károsanyag kibocsátást okoz közvetlenül - amikor felrobban és közvetve, amit felrobbant. Ugye kedves Mandi nem akarod azt állítani, hogy egy felrobbentott olajfinomító csökkenti az üvegházhatádú gázok kibocsátását. "Vétkesek közt cinkos aki néma" (Babits Mihály)
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 16. 06:52
A cím kattintásvadász. Nem gyűlnek a fellegek, hanem oszlanak. El kéne olvasni a Hungaromet jelentését
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!