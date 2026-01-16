Szürke fellegek gyülekeznek Magyarország fölött

Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok – írja pénteki előrejelzésében a HungaroMet. Az ország délnyugati és északkeleti részén időszakosan csökken a felhőzet.

Ónos szitálás, szitálás napközben bármikor előfordulhat, a Tiszántúlon reggelig eső is várható. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton ennél több fokkal melegebb is lehet. Késő este -5, +2 fok valószínű.