Szürke fellegek gyülekeznek Magyarország fölött

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Országszerte ködös időre, ónos szitálásra van kilátás.
Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok – írja pénteki előrejelzésében a HungaroMet. Az ország délnyugati és északkeleti részén időszakosan csökken a felhőzet.
Ónos szitálás, szitálás napközben bármikor előfordulhat, a Tiszántúlon reggelig eső is várható. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton ennél több fokkal melegebb is lehet. Késő este -5, +2 fok valószínű.
A meteorológiai szolgálat arról is beszámolt, hogy szombatig tarthat az átmeneti enyhülés, vasárnap visszatérhetnek a kemény fagyok.
