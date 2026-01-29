Szijjártó kőkeményen helyrerakta az aktivistát játszó újságírót (VIDEÓ)

Kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak Orbán Viktor (VIDEÓ)
„Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe!” – jelentette ki a miniszterelnök a legújabb ukrán támadás kapcsán.
„Egyáltalán nem érdekel, az oroszok mit gondolnak a magyar külpolitikáról” – jelentette ki egy fórumon a külügyminiszter.
Szijjártó Péter külügyminiszter nemrég egy fórumon megkapta azt a kérdést, hogyha a Tisza Párt győzelme Ukrajna érdeke, akkor egy újabb Fidesz-győzelem az Oroszországé lenne.
A kérdező arra is kitért, hogy bár az elmúlt napokban rendszeresen elhangzik az, hogy ukrán vezetők, közéleti szereplők megnyilvánulásaikkal beavatkoznak a magyar választásokba, más voksolásoknál azt látták, hogy az oroszok tették ugyanezt.
Az elhangzottakra a miniszter úgy reagált „látom, szereti keverni a dolgokat”, majd azt kérte a kérdezőtől, hogy mondjon pár olyan országot, ahol orosz befolyásolás történt. Erre a felszólaló az USA-t hozta, mint fogalmazott, erről Donald Trump is beszélt. Ennél a pontnál a jelenlévő Hoppál Péter csak annyit mondott, hogy
mindezzel megvádolták az amerikai elnököt.
Szijjártó ezután kijelentette, a magyar kormány szuverén politikát folytat, és „minket nem érdekel, hogy a világon mások mit gondolnak a mi politikai döntéseinkről” – szögezte le.
A magyar diplomácia vezetője válaszában hangsúlyozta, hogy határozottan visszautasítja azt a megközelítést, hogy neki úgy kellene döntéseket hoznia, hogy azon gondolkozik, arról mások mit gondolnak.
Ekkor pedig elhangzott, hogy
egyáltalán nem érdekel, az oroszok mit gondolnak a magyar külpolitikáról”.
Majd azzal folytatta, érti, hogy nyomni kell ezt „orosz vonalat”, és érti is miért csinálják, de a kérdező is olcsón vett gázból fűt odahaza. „S ön is azért nem fizet 1000 forintot benzinért, mert én az oroszokkal megállapodtam abban, hogy továbbra is tudunk kőolajat vásárolni” – tette hozzá a tárcavezető.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország úgy működik együtt Oroszországgal, ahogyan az az érdeke. „A magyar-orosz együttműködésről hozott magyar kormányzati döntéseket a magyar nemzeti érdek határozza meg. S én azt gondolom, hogy helyes, hogy együttműködünk Oroszországgal abban, hogy onnan olcsó kőolajat és földgázt vegyünk.
Ha nem vennénk onnan olcsó kőolajat és földgázt, akkor a rezsiszámla a háromszorosára nőne, és ezer forint lenne a benzinár”
– mutatott rá.
A külügyminiszter arra is kitért, hogy az is világos, hogy az ukránok be akarnak jönni az Unióba. „Mi ezt nem akarjuk. A Tisza ugyanakkor megszavaztatta a híveit, ahol 50 vagy 60 százalékban az jöt ki, hogy ők támogatják, hogy Ukrajna tagja legyen az Európai Uniónak”.
Nyilván az ukránok abban érdekeltek, hogy a Tisza nyerjen, és az is nyilvánvaló, hogy beavatkoznak.
(...) Ha nem a Marson élünk, akkor hozzászokhattunk ahhoz, hogy vannak beavatkozások, a mi dolgunk az, hogy ezeket elhárítsuk” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
„Folytatni fogom a munkát, minden körülménytől függetlenül” – üzente meg a nemrég Szijjártó Péter helyettesével is egyeztető ukrán diplomata.