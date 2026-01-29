Ft
beavatkozás tisza párt szijjártó péter külügyminiszter ukrajna választás usa oroszország

Szijjártó kőkeményen helyrerakta az aktivistát játszó újságírót (VIDEÓ)

2026. január 29. 07:41

„Egyáltalán nem érdekel, az oroszok mit gondolnak a magyar külpolitikáról” – jelentette ki egy fórumon a külügyminiszter.

2026. január 29. 07:41
null

Szijjártó Péter külügyminiszter nemrég egy fórumon megkapta azt a kérdést, hogyha a Tisza Párt győzelme Ukrajna érdeke, akkor egy újabb Fidesz-győzelem az Oroszországé lenne. 

A kérdező arra is kitért, hogy bár az elmúlt napokban rendszeresen elhangzik az, hogy ukrán vezetők, közéleti szereplők megnyilvánulásaikkal beavatkoznak a magyar választásokba, más voksolásoknál azt látták, hogy az oroszok tették ugyanezt.

Az elhangzottakra a miniszter úgy reagált „látom, szereti keverni a dolgokat”, majd azt kérte a kérdezőtől, hogy mondjon pár olyan országot, ahol orosz befolyásolás történt. Erre a felszólaló az USA-t hozta, mint fogalmazott, erről Donald Trump is beszélt. Ennél a pontnál a jelenlévő Hoppál Péter csak annyit mondott, hogy 

mindezzel megvádolták az amerikai elnököt.

Szijjártó ezután kijelentette, a magyar kormány szuverén politikát folytat, és „minket nem érdekel, hogy a világon mások mit gondolnak a mi politikai döntéseinkről” – szögezte le.

A magyar-orosz együttműködésről hozott döntéseket a magyar nemzeti érdek határozza meg

A magyar diplomácia vezetője válaszában hangsúlyozta, hogy határozottan visszautasítja azt a megközelítést, hogy neki úgy kellene döntéseket hoznia, hogy azon gondolkozik, arról mások mit gondolnak.

Ekkor pedig elhangzott, hogy

egyáltalán nem érdekel, az oroszok mit gondolnak a magyar külpolitikáról”.

Majd azzal folytatta, érti, hogy nyomni kell ezt „orosz vonalat”, és érti is miért csinálják, de a kérdező is olcsón vett gázból fűt odahaza. „S ön is azért nem fizet 1000 forintot benzinért, mert én az oroszokkal megállapodtam abban, hogy továbbra is tudunk kőolajat vásárolni” – tette hozzá a tárcavezető. 

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország úgy működik együtt Oroszországgal, ahogyan az az érdeke. „A magyar-orosz együttműködésről hozott magyar kormányzati döntéseket a magyar nemzeti érdek határozza meg. S én azt gondolom, hogy helyes, hogy együttműködünk Oroszországgal abban, hogy onnan olcsó kőolajat és földgázt vegyünk. 

Ha nem vennénk onnan olcsó kőolajat és földgázt, akkor a rezsiszámla a háromszorosára nőne, és ezer forint lenne a benzinár”

– mutatott rá. 

Határozott nem Ukrajna EU-tagságára

A külügyminiszter arra is kitért, hogy az is világos, hogy az ukránok be akarnak jönni az Unióba. „Mi ezt nem akarjuk. A Tisza ugyanakkor megszavaztatta a híveit, ahol 50 vagy 60 százalékban az jöt ki, hogy ők támogatják, hogy Ukrajna tagja legyen az Európai Uniónak”. 

Nyilván az ukránok abban érdekeltek, hogy a Tisza nyerjen, és az is nyilvánvaló, hogy beavatkoznak. 

(...) Ha nem a Marson élünk, akkor hozzászokhattunk ahhoz, hogy vannak beavatkozások, a mi dolgunk az, hogy ezeket elhárítsuk” – zárta gondolatait Szijjártó Péter. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

yalaelnok
2026. január 29. 09:32
elkezdtem nézni, de az idegesítő zörejek (zene) miatt abbahagytam
Válasz erre
0
2
rasputin
2026. január 29. 09:22
haximarasputin 2026. január 29. 08:59 És azon kampányolsz, hogy kapja a lakosság is a háromszoros áron, ugye? SzaboGeza 2026. január 29. 08:30 Hogy megtanuljon spórolni, OLYAN ÁRON!!!!
Válasz erre
0
3
orokkuruc-2
2026. január 29. 09:06
bőven használom az X-et, de sokszor alig van értelme, mert a legtöbb hozzászólás az idetelepült pöcelényeknek szól. Pl ezt a reiszputin nevűt hiába x-eltem tán egy éve is, mivel a hozzászólások fele ezzel a fekáliával foglalkozik. Olvtársak, jó ez így?
Válasz erre
5
0
robertdenyiro
2026. január 29. 08:58
Ma is jó sokat vergődik a restputin fedőnevű libkány aktivista szardarab. Nagyon vicces ahogy folyamatosan sivalkodik az istenbarma. Szórakoztató a picsogása. Küldök neki zsepit.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!