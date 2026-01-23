Friss felmérés bizonyítja: se katonát, se fegyvert nem küldene Ukrajnába az európaiak többsége

Az egyetlen olyan tagállam, amelyben relatív többségben (47 százalék) vannak azok, akik küldenének katonákat Ukrajnába; Svédország, mindenhol máshol a lépést elutasítók dominálnak, és – Finnország kivételével – abszolút többségben vannak.

A leginkább békepárti tagállamok Magyarország, Bulgária és Szlovénia.

Ezekben az országokban a katonaküldést elutasítók aránya: 91, 85 és 83 százalék.

Egyre többen ellenzik a fegyverszállítmányokat