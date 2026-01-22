Nagy Ervin sunyi bántalmazóként viselkedett – és lábbal tiporta a Tisza „etikai kódexét” is
Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt.
Csak hatalomvágyától fűtve nagyot akar mondani.
Nem gondoltam volna, hogy egy olyan, közjót szolgáló kormányzati intézkedés, mint a rezsistop (azaz hogy a januári rendkívüli hideg miatt senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie, mint máskor, mert a többletet a kormány átvállalja), a kritikusok kereszttüzébe kerül.
Itt van mindjárt Magyar Péter, aki eddig humbugozta a rezsicsökkentést, ami szerinte nem ér semmit.
Egy budai úrifiú, aki úgy keres sok millió forintot havonta, hogy legfeljebb félévente megy be brüsszeli vagy strassburgi munkahelyére, talán nem is tudja, milyen komoly tétel a rezsi a családok költségvetésében. Így aztán azt humbugozza, amiről lényegében fogalma sincs.
Majd amikor a kormány egy konkrét helyzetben a magyarok életét könnyítő intézkedést hoz, akkor gyorsan előre szalad piros-fehér-zöldre átpingált bolsevikvörös zászlajával, s miközben lendületesen lengeti, ahogy szokta, hazafias magyarnak bábozva magát, hosszan sorolja, hogy ő természetesen Orbánt is felülmúlja, annyi mindent fog tenni a magyarok fűtött, meleg szobáiért.
Mielőtt azonban Pojáca hazug terveit részleteznénk, amelyek már önmagukban kimerítik a gúnyolódás fogalmát, pillantsunk bele egyik fő szekértolója, Tibi atya Facebook-bejegyzésébe. Tibi atya természetesen egy kitalált személy, aki évek óta bolsevik szellemiséggel cseszteti a kormányt, gúnyolja a magyarokat.
Mióta Pojáca színre lépett, azóta ezerrel tolja a szekerét. Korábban Márki-Zay-ét, meg a parizeres Jakabét, hűen „főtisztelendői” jellemtelenségéhez.
Friss facebookos gúnyolódásából idézek:
„Fel is tekerem a termosztátot 30 fokra, most, hogy kiderült, hogy ingyé’ van a fűtés. A szomszéd hoz homokot, hogy felszórjuk a nappalit, már csak kéne két fűszoknyás lány, akik kókuszdióban hordják nekünk egész nap a kisfröccsöt. Ma a tervgazdálkodásra, a Pártra és a dolgozó népre koccintunk.”
Láthatjuk azt az utálatot, ahogy „Tibi atya” a magyarokról gondolkodik. Azt sugallva, mintha az egyház egyik képviselője gondolkodna, miközben kihasználja annak az 1,2 millió követőnek a jóhiszeműségét, akik azt hiszik, az a korrekt irány, ami az atyává maszkírozott szellemtelen, bolsevik társaság akar letolni a torkukon. Korábban egy jobboldali portál dédelgetett szerzője volt, amit már akkor is sokan értetlenül fogadtak.
Természetesen Tibi atya kommunistázza a magyarokat, ingyenélőknek, hedonista alkoholistáknak karikírozza őket, miközben a tervgazdálkodásra, a Pártra, a dolgozó népre koccintanak.
Azt sugallva, hogy az emberek kommunisták, és így gondolkodnak. Pedig nagyon nem. Sőt tudjuk, bagoly mondja…
A magyarok felelősen gondolkodnak, felelősen hozzák meg a döntéseiket.
A tiszás Bódis Kriszta kezdettől fogva szintén a családvédelem ellen agitál, nem mellesleg LMBTQ-s mesekönyvét, a Csipke Józsikát népszerűsíti. Korábban úgy nyilatkozott: „rossz, ha keveset fizetünk az energiáért”, illetve a rezsicsökkentés egyfajta „tudatformálás”, amely káros a társadalmi felelősségvállalásra.
Mondhanánk, hogy a jó édes…, de akinek ekkora aljasság jut eszébe és azt még nyilvánosan terjeszti is, annak kár cifrázni a dühünket.
És akkor a rezsicsökkentés eltörlését hirdető Pojáca most hirtelen megvilágosodott. Felfedezte, hogy rossz úton jár. Most, az extrém hidegben nemhogy eltörölné, hanem megemelné az áramnál és a gáznál is a rezsicsökkentett áron elfogyasztható mennyiséget. Illetve a rezsicsökkentést ki akarja terjeszteni a tűzifára is.
Nem tudni tehát, Pojáca mikor hazudik. Amikor eltörölné vagy amikor tovább fejlesztené a csökkentett rezsit. Leginkább akkor hazudik, amikor mozog a szája.
A szociális tűzifa keretet – Magyar ígéretével szemben – nem lehet megduplázni, az ugyanis felülről nyitott, azaz minden szociálisan rászorulónak jut tűzifa. Érezni lehet, hogy emberünk nem tudja, mit beszél. Csak hatalomvágytól fűtve nagyot akar mondani.
Pedig tisztában lehetne vele Szent István intelmeiből:
Semmi sem taszít le, csak a gőg; semmi sem emel fel, csak az alázat.
István szerint a büszkeség és az önteltség romlásba dönti az uralkodót és az országot is. Az alázat pedig nem gyengeséget, hanem bölcsességet és önmérsékletet jelent.
Ez az erény teszi alkalmassá az uralkodót arra, hogy igazságosan és békében kormányozzon. Pojáca erre képtelen lenne. Így alkalmatlan arra, hogy egy országot kormányozzon.
***
