Nem gondoltam volna, hogy egy olyan, közjót szolgáló kormányzati intézkedés, mint a rezsistop (azaz hogy a januári rendkívüli hideg miatt senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie, mint máskor, mert a többletet a kormány átvállalja), a kritikusok kereszttüzébe kerül.

Itt van mindjárt Magyar Péter, aki eddig humbugozta a rezsicsökkentést, ami szerinte nem ér semmit.