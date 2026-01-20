Próbált nagyot gurítani az RTL és a Tisza Párt, de nem találtak fogást a Fidesz jelöltjén

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Radics Béla megüzente az „oknyomozóknak” és az ellenlábasainak is, hogy minden „disznóságot” fel tár majd róluk.
Az RTL betámadta Radics Bélát, a Fidesz egyik képviselő-jelöltjét. A támadás kereszttüzében Radics alapítványa, a Tradíciókért Alapítvány állt.
Erre a politikus egy videóban reagált. „Gratulált” az RTL-nek az oknyomozó munkájához, hiszen megtalálták a mindenki számára nyilvánosan elérhető alapítványi adatokat. Majd arról beszélt, hogy a „Sherlock Holmes-ot megszégyenítő” RTL Híradóban azt sem sikerült eltalálniuk, hogy Radics pontosan mely választókerületben indul, mivel azt állították az összeállításban, hogy a VIII. és IX. kerületben méretteti majd meg magát.
A videóüzenetben elhangzott, hogy az volt e téren a bökkenő, hogy
az RTL stábja nem kérdezte meg őt sem arról, hogy pontosan hol indul, sem az alapítványával kapcsolatos ügyek kapcsán nem keresték meg.
Radics ezt követően arról beszélt, hogy korábban leleplezte Zugló jelenlegi országgyűlési képviselőt, Hadházy Ákost, de leleplezte a kerület polgármesterét, Rózsa Andrást is. Közben pedig azt látja, hogy „szerencsétlenkedik” a tiszás jelölt, aki Magyar Péter egyik jobbkeze.
A fideszes jelölt arra is emlékeztetett, hogy nemrég még
Puzsér Róbert is úgy nyilatkozott róla, hogy nem kizárt, hogy a választáson ő lesz „a nevető harmadik”.
Mindezek után azt is kijelentette – még mielőtt kinyomoznák –, cigány származású.
Radics Béla arra is rámutatott, hogy az ellenzéki oldalon úgy tűnik, hogy a domainekre és a weboldalakra vannak „rápörögve”, míg ezzel szemben a kormány oldalon a munkára.
Azt is bevallotta, hogy azt az összeget, amit a híradó felhánytogatott a fiatalokra és kulturális programokra költötték, míg ellenfelének, Hadházynak az alapítványában még a kuratórium elnökét is a zuglóiak pénzéből fizetik.
A Fidesz jelöltje videóját azzal zárta, hogy megüzente a baloldali oknyomozóknak és politikusoknak, hogy minden „disznóságukat” le fogják leplezni, és folytatni fogják a munkát.
Nem mellesleg egyébként látható a Tradíciókért Alapítvány éves beszámolójából, hogy bár 2023-at 5 millió 850 ezer forintos adózott eredménnyel zárták, 2024-et – a legutolsó lezárt évet – 2 millió 701 ezer forintos mínúszban.
Azonban a csörte itt még nem állt meg. Sőt, még a Tisza Párt is beszállt. Magyar Péter pártelnök és kabinetvezetője, Radics Béla kihívója, Velkey György László egy videóüzenetet küldtek a fideszes jelöltnek, melyben úgy fogalmaztak: „a legkevesebb, hogy amíg Radics Béla elvtárs nem tisztázza magát a közpénz tízmilliók eltüntetésének gyanúja alól, addig felfüggeszti a tevékenységét a Fővárosi Közgyűlésben, a Fidesznek pedig azt tanácsolom, hogyha legalább egy szemernyi esélyt szeretnének maguknak adni, akkor vonják vissza Radics Béla országgyűlési képviselőjelöltségét”.
Természetesen Radics ezt sem hagyta szó nélkül. Egy újabb videóban kijelentette, az, hogy a Tisza is beléállt, azt mutatja, hogy vezetnek a körzetben. Majd megüzente a pártvezérnek, hogy mindig ki fog állni a budapestiek véleménye mellett.
Én mindig vitába fogok szállni az Ön Gerzsenyi Gabriellájával, Kollár Kingájával. Ki fogok állni, vitázni fogok, bármennyire próbál engem elhallgattatni, bárhogy próbál fenyegetni”.
Ezek után Radics Béla arra is reagált, hogy Magyar arra szólította fel, szüntesse meg a képviselői tevékenységét. Ennél a pontnál felidézte, hogy pont az üzenget neki, aki a brüsszeli mentelmi joga mögé bújik, így nem kell neki felelnie azért, hogy lassan két éve elvette egy őt videózó férfi telefonját egy szórakozóhelyen, melyet a Dunába hajított, illetve arról sem szabad megfelekkezni, hogy a Tisza-vezért bennfentes kereskedelemmel is meggyanúsították.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Radics Béla Facebook-oldala