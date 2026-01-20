Próbált nagyot gurítani az RTL és a Tisza Párt, de nem találtak fogást a Fidesz jelöltjén

Összeomlóban az ellenzék a választókerületben

Radics ezt követően arról beszélt, hogy korábban leleplezte Zugló jelenlegi országgyűlési képviselőt, Hadházy Ákost, de leleplezte a kerület polgármesterét, Rózsa Andrást is. Közben pedig azt látja, hogy „szerencsétlenkedik” a tiszás jelölt, aki Magyar Péter egyik jobbkeze.

A fideszes jelölt arra is emlékeztetett, hogy nemrég még

Puzsér Róbert is úgy nyilatkozott róla, hogy nem kizárt, hogy a választáson ő lesz „a nevető harmadik”.

Mindezek után azt is kijelentette – még mielőtt kinyomoznák –, cigány származású.