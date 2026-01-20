Amikor a munkakerüléséből botrány lett, Magyar Péter közölte, részt vett az ülések több mint felén. Még a Lakmusz is kénytelen volt elismerni, hogy a Tisza elnöke nem mond igazat, megint át akarta verni a választókat.

5.: A követők megszavaztatása a mandátumról: Magyar azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsák-e a mandátumát. A valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában.

6.: Átláthatóság ígérete: A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt, több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak.

7.: Bennfentes kereskedelem: Magyar Péter bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd mikor ez kiderült, azzal védekezett, hogy nem is akkor történt a vásárlás, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis állítása szerint nem követett el bűncselekménynek minősülő bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása megdőlt: a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Az ügy jelenleg a rendőrség előtt van, ők nyomoznak.

8.: Migráció: míg a kommunikációs térben Magyar Péter a határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról beszél, a pártja az EP-ben támogatta a kötelező betelepítési kvótát, amelynek értelmében hazánk 21 ezer illegális bevándorlót lenne köteles átvenni más bevándorlóországoktól.”