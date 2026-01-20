Ft
Ft
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
manfred weber magyar péter Bayer Zsolt mentelmi jog hazugság

A Tisza-vezér legnagyobb átverése

2026. január 20. 06:07

Ötven pontban.

2026. január 20. 06:07
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Íme, egy kis lista, a teljesség igénye nélkül: 1.: Brüsszeli mandátum: Magyar Péter kezdetben többször kijelentette, hogy nem lép politikai pályára, azt mondta, ez még viccnek is rossz. Ehhez képest jelenleg is pártelnökként tevékenykedik.

2.: Az EP-kampányban azt mondta, nem veszi fel az uniós mandátumát, mégis gondolkodás nélkül átvette, és EP-képviselő lett.

3.: Mentelmi jog: A tavalyi kampány során Magyar megígérte a mentelmi jog eltörlését, ám a diszkóbotránya után meggondolta magát, és nem mondott le a jogi védelemről. Mint ismert, az Ötkertben történt incidens során erőszakkal elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Az ügyben garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult eljárás. Ugyanakkor az EP nem adta ki a mentelmi jogát – Manfred Weber megvédte magyarországi emberét, aki ezért cserében mindent végrehajt, amit Weber kér érte.

4.: Hiányzások az Európai Parlamentben: Magyar Péter korábban kritizálta a kormánypárti politikusokat, amiért szerinte a kelleténél többet maradtak távol  az uniós ülésekről. Ehhez képest ő maga lett a valaha volt legtöbbet hiányzó magyar EP-képviselő.

Amikor a munkakerüléséből botrány lett, Magyar Péter közölte, részt vett az ülések több mint felén. Még a Lakmusz is kénytelen volt elismerni, hogy a Tisza elnöke nem mond igazat, megint át akarta verni a választókat.

5.: A követők megszavaztatása a mandátumról: Magyar azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsák-e a mandátumát. A valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában.

6.: Átláthatóság ígérete: A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt, több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak.

7.: Bennfentes kereskedelem: Magyar Péter bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd mikor ez kiderült, azzal védekezett, hogy nem is akkor történt a vásárlás, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis állítása szerint nem követett el bűncselekménynek minősülő bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása megdőlt: a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Az ügy jelenleg a rendőrség előtt van, ők nyomoznak.

8.: Migráció: míg a kommunikációs térben Magyar Péter a határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról beszél, a pártja az EP-ben támogatta a kötelező betelepítési kvótát, amelynek értelmében hazánk 21 ezer illegális bevándorlót lenne köteles átvenni más bevándorlóországoktól.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

