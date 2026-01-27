„Mi pedig hunyjuk le szemünket és képzeljük el, ha egy fideszes aktivista lenne pornós, és az »adott kontextusban« készült, majd saját maga által közszemlére tett képekkel lenne tele az internet. Önök szerint mit művelne a libertáriánus-marxista-woke hazai sajtó vele? Mennyire lenne tele minden a képeivel, és hány felszólalásban lobogtatnák azokat a képeket a parlamentben a libertáriánus-marxista-woke képviselők, köztük pengeszájú Timcsike?

Na, hát akkor ezzel is végeztünk.