Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Erről eszünkbe jut a régi magyar bölcsesség.
„Mi pedig hunyjuk le szemünket és képzeljük el, ha egy fideszes aktivista lenne pornós, és az »adott kontextusban« készült, majd saját maga által közszemlére tett képekkel lenne tele az internet. Önök szerint mit művelne a libertáriánus-marxista-woke hazai sajtó vele? Mennyire lenne tele minden a képeivel, és hány felszólalásban lobogtatnák azokat a képeket a parlamentben a libertáriánus-marxista-woke képviselők, köztük pengeszájú Timcsike?
Na, hát akkor ezzel is végeztünk.
És mit tegyünk, ha eszünkbe jut a régi magyar bölcsesség, amely szerint, aki k…rvának áll, ne csodálkozzon, ha megb…sszák.
Hát bizony, ne...”
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Ferenc ISZA / AFP