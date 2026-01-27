Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Bayer Zsolt Magyarország ellenzék Lázár János baloldal

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

2026. január 27. 16:38

Erről eszünkbe jut a régi magyar bölcsesség.

2026. január 27. 16:38
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Mi pedig hunyjuk le szemünket és képzeljük el, ha egy fideszes aktivista lenne pornós, és az »adott kontextusban« készült, majd saját maga által közszemlére tett képekkel lenne tele az internet. Önök szerint mit művelne a libertáriánus-marxista-woke hazai sajtó vele? Mennyire lenne tele minden a képeivel, és hány felszólalásban lobogtatnák azokat a képeket a parlamentben a libertáriánus-marxista-woke képviselők, köztük pengeszájú Timcsike?

Na, hát akkor ezzel is végeztünk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

És mit tegyünk, ha eszünkbe jut a régi magyar bölcsesség, amely szerint, aki k…rvának áll, ne csodálkozzon, ha megb…sszák.

Hát bizony, ne...”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Árad a pornó a Tiszából!

Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!