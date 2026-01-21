Ft
hadházy ákos kapu tibor fekete - győr andrás

Példakép

2026. január 21. 16:37

Én is mentem volna az űrbe, a Fegyőr Bandi is, de nekünk nem fizette az orbáni maffiaállam, csak a csókosoknak.

2026. január 21. 16:37
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Demokrata

„Több jeles, a nemzet asztalára már sokat letevő, pótolhatatlan politikus (köztük például Hadházy Ákos és Fekete-Győr András) is nehezményezte, hogy Kapu Tibor, ez a kis senki, ez a jelentéktelen, gyáva alak odaállt január elsején a köztársasági elnök mellé.

– Ez jellemző az Orbán-rendszerre – hőzöngött a heti tüntetéseiről hírhedtté vált ellenzéki polihisztor. – Teljesítmény nélkül, korrupcióval, talpnyalással lehet sikert elérni, aki pedig hozzám hasonlóan keményen dolgozik, az nem viheti semmire ebben az országban. Az nem nagy szám, ha valakit bezárnak egy rakétába és kilövik a világűrbe. Ha ő maga felrepül, az igen, saját erejéből, és legfőképp a saját pénzéből. De ne az én adómból, amit a keményen végzett képviselői munkám után kapott honoráriumomból vonnak! Én is mentem volna az űrbe, a Fegyőr Bandi is, de nekünk nem fizette az orbáni maffiaállam, csak a csókosoknak.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

