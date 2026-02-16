„Azt mindig tudtuk, hogy Fekete-Győr András finoman szólva nem a legélesebb kés a baloldal fiókjában, ezt bizonyította is több alkalommal, elég csak a szégyenteljes Partizán-interjújára vagy éppen az internetes mémmé vált rollerzuhanyoztatására gondolnunk.

A bárgyú tekintetű expolitikus az utóbbi hetekben nagyon teper, hogy felvegye őt Magyar Péter a listájára. Mindent elkövet, hogy a Tisza Párt elnökének a kedvében járjon. Hol Bohár Daniba, hol pedig Tóth Gabiba száll bele páros lábbal.