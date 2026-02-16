Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Csúnya vége lett a piszkoskodásának.
„Azt mindig tudtuk, hogy Fekete-Győr András finoman szólva nem a legélesebb kés a baloldal fiókjában, ezt bizonyította is több alkalommal, elég csak a szégyenteljes Partizán-interjújára vagy éppen az internetes mémmé vált rollerzuhanyoztatására gondolnunk.
A bárgyú tekintetű expolitikus az utóbbi hetekben nagyon teper, hogy felvegye őt Magyar Péter a listájára. Mindent elkövet, hogy a Tisza Párt elnökének a kedvében járjon. Hol Bohár Daniba, hol pedig Tóth Gabiba száll bele páros lábbal.
Most éppen Orbán Viktor nagyszerű, minden részletre kiterjedő évértékelőjét nem bírta megemészteni a közvélemény számára számtalanszor nevetségessé vált Fekete-Győr.”
Nyitókép forrása: Fekete-Győr András Facebook-oldala
FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél.
