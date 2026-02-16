Ft
02. 16.
hétfő
tisza párt magyar péter tóth gabi fekete - győr andrás orbán viktor

Fekete-Győr Tóth Gabi után Orbán Viktornak is nekiesett, most is ő húzta a rövidebbet

2026. február 16. 05:58

Csúnya vége lett a piszkoskodásának.

2026. február 16. 05:58
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt mindig tudtuk, hogy Fekete-Győr András finoman szólva nem a legélesebb kés a baloldal fiókjában, ezt bizonyította is több alkalommal, elég csak a szégyenteljes Partizán-interjújára vagy éppen az internetes mémmé vált rollerzuhanyoztatására gondolnunk. 

A bárgyú tekintetű expolitikus az utóbbi hetekben nagyon teper, hogy felvegye őt Magyar Péter a listájára. Mindent elkövet, hogy a Tisza Párt elnökének a kedvében járjon. Hol Bohár Daniba, hol pedig Tóth Gabiba száll bele páros lábbal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Most éppen Orbán Viktor nagyszerű, minden részletre kiterjedő évértékelőjét nem bírta megemészteni a közvélemény számára számtalanszor nevetségessé vált Fekete-Győr.”

Nyitókép forrása: Fekete-Győr András Facebook-oldala

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A világ legrövidebb könyvei

FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél.

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

regi-nyarakon21
2026. február 16. 08:47
A bolha köhög
kir2vik
2026. február 16. 08:38
Emlékszem, amikor megjelentek... A Mandiner fújta fel őket először. A tiszta tekintetű fiatal lányok (Donátkacsa érettségi fényképével éveken keresztül, amikor már egy megviselt tyúknak látszott, akkor is), meg a Petőfire hajazó ártatlan szemű Fegyőr. Nos, ez az a nézés, de ma már tudjuk, hogy egyszerűen csak buta.
google-2
2026. február 16. 08:36
Emelje fel a kezét az, aki elvárná Feketétől, hogy bármit is megértsen, felfogjon, értelmezzen? Na, hol vannak a kezek?
elfújta az ellenszél
2026. február 16. 08:34
Elég baj hogy ennyire képességhiányos alakok politikai tényezőnek számíthatnak Magyarországon. Pedig nem is olyan régen miniszeterelököt akartak csinálni a szánalmas hülyéből, és a kínálat azóta sem javult.
