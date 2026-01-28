Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél.
„MAGYAR PÉTER: Asszertív kommunikáció és sikeres indulatkezelési módszerek
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
KAPITÁNY ISTVÁN: Mindig a kisemberek pártján a multicégekkel szemben
LÁZÁR JÁNOS: Mondataim, amelyekkel segítettem a Fidesz kampányait
PUZSÉR RÓBERT: Tiszta vagyok!
POTTYONDY EDINA: Rokonszenves mimika és testbeszéd kezdő youtubereknek
GULYÁS MÁRTON: Én csak kérdezek, nem akarom alakítani a politikát!
SULYOK TAMÁS: Így legyünk karakteres államfők
HUMANISTÁK: Bemutatjuk a 106 képviselőjelöltünket
SZILY NÓRA: Szolidaritásom Varga Judittal
FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél”
Fotó: Képernyőfotó