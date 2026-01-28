Ft
01. 28.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar péter puzsér róbert lázár jános kapitány istván

A világ legrövidebb könyvei

2026. január 28. 14:20

FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél.

2026. január 28. 14:20
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

MAGYAR PÉTER: Asszertív kommunikáció és sikeres indulatkezelési módszerek

KAPITÁNY ISTVÁN: Mindig a kisemberek pártján a multicégekkel szemben

LÁZÁR JÁNOS: Mondataim, amelyekkel segítettem a Fidesz kampányait

PUZSÉR RÓBERT: Tiszta vagyok!

POTTYONDY EDINA: Rokonszenves mimika és testbeszéd kezdő youtubereknek

GULYÁS MÁRTON: Én csak kérdezek, nem akarom alakítani a politikát!

SULYOK TAMÁS: Így legyünk karakteres államfők

HUMANISTÁK: Bemutatjuk a 106 képviselőjelöltünket

SZILY NÓRA: Szolidaritásom Varga Judittal

FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél”

Fotó: Képernyőfotó

 

gullwing
2026. január 28. 15:46
Azt el kell ismerned Viktor az oldaladról tömegével vannak kretének.. És mindet fel sem soroltad... De már csak ilyenek vagytok...
scandal says Jack
2026. január 28. 15:39
Havas Henrik: Szerénység és szakmaiság a médiában - avagy út az érvényesüléshez
saidaldo
•••
2026. január 28. 15:22 Szerkesztve
Fekete-Győr: Bevezetés az atomfizikába. Kunhalmi: Magyar helyesírás Magyar P.: Erdély és a Partium történelme (melléklet: Román motívumok az erdélyi népviseletben) És a kedvencem: Szlovákia történelme (I. kötet: Ókor, II. kötet: Középkor, III. kötet előkészületben) (Kiegészítés: A Pozsonyban koronázott magyar királyok és a Budapesten koronázott szlovák királyok időrendi listája)
Ergit
2026. január 28. 14:46
BAJNAI GORDON: Hogyan fizettem ki a libatenyésztőket?
