Orbán Viktor izzasztó kérdést kapott Orbán Anitáról: határozott választ adott – majd olyasmit mondott Szijjártó Péterről, amitől mindenki szeme könnybe lábadt (VIDEÓ)

„Tehát ha az a kérdés, hogy van-e olyan külügyminiszter, aki kiáll, harcol, elintézi, és el is tudja mondani Önöknek, hogy miről van szó, az Szijjártó Péter. Az egyetlen ember, aki egyszerre tud két helyen lenni. Aranyat ér az ilyen. Ne cseréljük le” – fogalmazott.

„Ő egy tipikus kijáró”

Ezután Orbán Anita kapcsán felidézte, hogy bár nagykövetnek nevezték, de arra alkalmazták, hogy bizonyos dolgokat járjon ki, azaz lobbistaként dolgozott a magyar kormánynak is.

„Ő egy tipikus kijáró. De most a magyar kormány ellen kell kijárnia neki valamit. Ez nem jó ötlet” – hangsúlyozta a miniszterelnök megjegyezve, hogy most is arra tudná Orbán Anitát használni, hogy járjon ki valamit egy nemzetközi szervezetben Magyarország javára.

„Amikor mi bízzuk meg, akkor jó, amikor mások bízzák meg, akkor nem jó. Vannak ilyen emberek a politikában, akiknek vannak olyan képességei, amiket ha a kormány és a nemzet érdekében mozgósítanak, az jó, de ha a korábbi üzleti megbízóik érdekében mozgósítanak, az nem jó.