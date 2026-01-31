Orbán Viktor izzasztó kérdést kapott Orbán Anitáról: határozott választ adott – majd olyasmit mondott Szijjártó Péterről, amitől mindenki szeme könnybe lábadt (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Itt olyan dolgok készülnek a Tisza programja alapján, hogy bele fognak gebedni a magyar emberek! (VIDEÓ)
A kormányfő nem kertelt, kerek-perec elmondta a véleményét.
Teltház előtt lépett most szombaton is a színpadra – ezúttal Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen.
Az egyik jelenlévő a Tisza Párt külügyminiszter-aspiránsa, Orbán Anita kapcsán szegezett egy kérdést a kormányfőnek. Arra volt kíváncsi, hogy nem tűnt-e fel korábban – főleg az alatt az idő alatt, míg nagykövet volt – , hogy „valami baj van vele”.
Orbán Viktor erre úgy reagált: „nem vagyok bolond. Bár Orbán Anita a druszám, de nem cserélem le Szijjártó Pétert őrá, ez biztos.
S azt javaslom a magyaroknak, hogy ilyen rossz üzletet ne csináljanak!”
„Tehát ha az a kérdés, hogy van-e olyan külügyminiszter, aki kiáll, harcol, elintézi, és el is tudja mondani Önöknek, hogy miről van szó, az Szijjártó Péter. Az egyetlen ember, aki egyszerre tud két helyen lenni. Aranyat ér az ilyen. Ne cseréljük le” – fogalmazott.
Ezután Orbán Anita kapcsán felidézte, hogy bár nagykövetnek nevezték, de arra alkalmazták, hogy bizonyos dolgokat járjon ki, azaz lobbistaként dolgozott a magyar kormánynak is.
„Ő egy tipikus kijáró. De most a magyar kormány ellen kell kijárnia neki valamit. Ez nem jó ötlet” – hangsúlyozta a miniszterelnök megjegyezve, hogy most is arra tudná Orbán Anitát használni, hogy járjon ki valamit egy nemzetközi szervezetben Magyarország javára.
„Amikor mi bízzuk meg, akkor jó, amikor mások bízzák meg, akkor nem jó. Vannak ilyen emberek a politikában, akiknek vannak olyan képességei, amiket ha a kormány és a nemzet érdekében mozgósítanak, az jó, de ha a korábbi üzleti megbízóik érdekében mozgósítanak, az nem jó.
Nem voltam vak, amikor hozzájárultam ahhoz, hogy ilyen munkát végezzen”
– magyarázta Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
