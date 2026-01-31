Ft
tisza párt magyar péter szijjártó péter orbán anita hatvan magyarország miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor izzasztó kérdést kapott Orbán Anitáról: határozott választ adott – majd olyasmit mondott Szijjártó Péterről, amitől mindenki szeme könnybe lábadt (VIDEÓ)

2026. január 31. 16:51

A kormányfő nem kertelt, kerek-perec elmondta a véleményét.

2026. január 31. 16:51
null

Teltház előtt lépett most szombaton is a színpadra – ezúttal Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen. 

Az egyik jelenlévő a Tisza Párt külügyminiszter-aspiránsa, Orbán Anita kapcsán szegezett egy kérdést a kormányfőnek. Arra volt kíváncsi, hogy nem tűnt-e fel korábban – főleg az alatt az idő alatt, míg nagykövet volt – , hogy „valami baj van vele”.

Orbán Viktor erre úgy reagált: „nem vagyok bolond. Bár Orbán Anita a druszám, de nem cserélem le Szijjártó Pétert őrá, ez biztos.

S azt javaslom a magyaroknak, hogy ilyen rossz üzletet ne csináljanak!”

„Tehát ha az a kérdés, hogy van-e olyan külügyminiszter, aki kiáll, harcol, elintézi, és el is tudja mondani Önöknek, hogy miről van szó, az Szijjártó Péter. Az egyetlen ember, aki egyszerre tud két helyen lenni. Aranyat ér az ilyen. Ne cseréljük le” – fogalmazott.

„Ő egy tipikus kijáró”

Ezután Orbán Anita kapcsán felidézte, hogy bár nagykövetnek nevezték, de arra alkalmazták, hogy bizonyos dolgokat járjon ki, azaz lobbistaként dolgozott a magyar kormánynak is. 

„Ő egy tipikus kijáró. De most a magyar kormány ellen kell kijárnia neki valamit. Ez nem jó ötlet” – hangsúlyozta a miniszterelnök megjegyezve, hogy most is arra tudná Orbán Anitát használni, hogy járjon ki valamit egy nemzetközi szervezetben Magyarország javára. 

„Amikor mi bízzuk meg, akkor jó, amikor mások bízzák meg, akkor nem jó. Vannak ilyen emberek a politikában, akiknek vannak olyan képességei, amiket ha a kormány és a nemzet érdekében mozgósítanak, az jó, de ha a korábbi üzleti megbízóik érdekében mozgósítanak, az nem jó. 

Nem voltam vak, amikor hozzájárultam ahhoz, hogy ilyen munkát végezzen”

– magyarázta Orbán Viktor. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

tapir32
2026. január 31. 17:18
A szolidaritás nem azt jelenti, hogy hülye emberek hülye döntéseinek következményeit másokra lehet hárítani. Nincs vészhelyzet és nincs katasztrófa a migránsbarát államokban, tehát nincs miért szolidaritani.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. január 31. 17:17
Az egyetlen ember, aki egyszerre tud két helyen lenni – "Atyaég, bazmeg! Ez a Szijjártó… Szia, Peti! Hát mit csinálsz te ott?!"))
Válasz erre
0
1
tapir32
2026. január 31. 17:17
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbukott. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul, akkor Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 31. 17:16
Orbán Putyin kijáróembere az Európai Unióban. Azaz az ügynöke. De most megizzadt. Könnybe is lábadt tőle a vele egy légtérben lévők szeme. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
1
