„Magyar Péter természetesen pozitívumként, sőt hatalmas sikerként kommunikálja az új igazolásait. De tévedésben van.

Bármilyen furcsa, könnyen lehet, hogy Orbán Anita, Kapitány István és a várhatóan a hozzájuk hasonló cilinderből előhúzott, nagy durranásnak szánt szakemberei lökhetik a szakadékba Magyar Pétert, hiszen ezeknek a figuráknak a csatasorba állítása a kormánypárt azon állítását igazolják, miszerint a Tisza Párt a globalista elit utasításait hivatott végrehajtani – gondolta magában Felhévizy, majd végre kimerészkedett a szabadba, most már alkalmas az idő egy kis sétára.”