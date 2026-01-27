Nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek: nekimentek a Tiszának

Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez
A baloldali sajtó szakértőként ünnepli, az Ellenpont viszont múltbéli és jelenlegi kapcsolataira hívja fel a figyelmet Magyar Péter új tanácsadója kapcsán.
A politikus szerint a Tisza megint az ukránok mellé állt.
„Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot” – írta Mencer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésében, válaszul az újdonsült tiszás politikus bejegyzésére.
Mint írtuk: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét, miután az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött, majd egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt.
Betelt a pohár.
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
„A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet. [...] A Tisza megint az ukránok mellé állt” – fogalmazott Menczer Tamás, majd hozzátette, hogy
a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek”.
