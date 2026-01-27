Ft
tisza menczer tamás szijjártó péter ukrajna

Nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek: nekimentek a Tiszának

2026. január 27. 21:26

A politikus szerint a Tisza megint az ukránok mellé állt.

2026. január 27. 21:26
null

Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot” – írta Mencer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésében, válaszul az újdonsült tiszás politikus bejegyzésére

Mint írtuk: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét, miután az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött, majd egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt.

„A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet. [...] A Tisza megint az ukránok mellé állt” – fogalmazott Menczer Tamás, majd hozzátette, hogy 

a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek”. 

Nyitókép: Facebook

 

