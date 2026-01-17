Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
„Nem jó tanácsokat ad neked ez a Herr Weber meg a Kéri elvtárs” – kommentcsata robbant ki Kapitány István miatt Szánthó Miklós és Magyar Péter között

2026. január 17. 21:53

A Tisza-vezér a főigazgató azon mondatán kapta fel a vizet, hogy „csodálatos ember lehet ez a Bajnai Gordon. Már ha Magyar Péter új Jockey Ewing-ja mondja”.

2026. január 17. 21:53
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is kifejtette a véleményét arról, hogy Magyar Péter egyik főtanácsadójának Kapitány Istvánt nevezte meg, aki korábban a Shell globális alelnöke volt. 

Szánthó közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

Csodálatos ember lehet ez a Bajnai Gordon. Már ha Magyar Péter új Jockey Ewing-ja mondja”.

A főigazgató ezzel Kapitány azon kijelentéseire utalt, melyekben nagyon pozitívan szólt Bajnai Gordonról. Arról a volt miniszterelnökről, aki pályafutása alatt többek között megemelte az ÁFA-t, bevezette az ingatlanadót és a vagyonadót, illetve megszüntette a 13. havi nyugdíjat.

A poszt alatt nem meglepő mód megjelent Magyar Péter is, aki a következőket írta: „Oh, te közpénz bohóc, legalább azt nézd vissza, hogy ajnároztátok éveken keresztül Kapitány Istvánt. Még ki is tüntettétek 2023-ban. Akkor még jó elvtárs volt?” – kérdezte. 

Majd hozott egy idézetet, mellyel azt a narratívát igyekezett erősíteni, hogy még Szijjártó Péter külügyminiszter is Kapitány István „rajongója”.

Szánthó persze nem hagyta magát, és visszaszólt. „Rossz tracken vagy, Péter Magyar, nem jó tanácsokat ad neked ez a Herr Weber meg a Kéri elvtárs. Megint hazudsz, én sosem ajnároztam ezt a globalista multimenedzser »fickót«, te viszont pár éve még nagyon szerettél hozzánk járni ingyenpiát iszogatni...” – hangsúlyozta.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Erre figyelmeztet Schiffer András

Kapitány István kapcsán érdemes felidézni azt, amit Schiffer András a Mandiner Maxima című műsorában Szalai Zoltán vendégeként mondott. Az LMP alapítója rámutatott, hogy 

Kapitány István lehet az egyik „csinovnyik”, akin keresztül Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.

Schiffer Andrást ezt arra alapozva mondta – amikor még nem lehetett tudni, hogy Magyar Péter kormányzati szerepet is szánna az üzletembernek –, hogy Kapitány 2024-ig dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalat tulajdonosi struktúráját megvizsgálva pedig kiderül, hogy a tíz legnagyobb részvényesből öt a BlackRock és a Vanguard hálózatának tagja. Innen jön tehát a Schiffer által felfedezett kapcsolódási pont.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

Összesen 2 komment

statiszta
2026. január 17. 22:09
Azért lehet ezeken itt jót röhögcsélni, mert a Tisza esélyei elhanyagolhatóak.
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
•••
2026. január 17. 22:01 Szerkesztve
Ezek hatalomra jutnak, első dolguk az lesz, hogy a MOL-t bagóért eladják a Shell-nek. Orbán olyan sok értékes dolgot szerzett vissza, hogy megcsinálják a III. privatizációt, ráadásul ott van 112 tonna arany is. Itt is az lenne mint ukrajnában. A ballibsi maffia dúskál a pénzben, az lakosság elszegényedik.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!