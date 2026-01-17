„Nem jó tanácsokat ad neked ez a Herr Weber meg a Kéri elvtárs” – kommentcsata robbant ki Kapitány István miatt Szánthó Miklós és Magyar Péter között

A poszt alatt nem meglepő mód megjelent Magyar Péter is, aki a következőket írta: „Oh, te közpénz bohóc, legalább azt nézd vissza, hogy ajnároztátok éveken keresztül Kapitány Istvánt. Még ki is tüntettétek 2023-ban. Akkor még jó elvtárs volt?” – kérdezte.

Majd hozott egy idézetet, mellyel azt a narratívát igyekezett erősíteni, hogy még Szijjártó Péter külügyminiszter is Kapitány István „rajongója”.

Szánthó persze nem hagyta magát, és visszaszólt. „Rossz tracken vagy, Péter Magyar, nem jó tanácsokat ad neked ez a Herr Weber meg a Kéri elvtárs. Megint hazudsz, én sosem ajnároztam ezt a globalista multimenedzser »fickót«, te viszont pár éve még nagyon szerettél hozzánk járni ingyenpiát iszogatni...” – hangsúlyozta.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Erre figyelmeztet Schiffer András