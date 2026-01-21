„Közeledik a választás időpontja, élesedik a küzdelem. A baloldal igyekszik azt a hamis, hazug képet festeni, hogy a művészvilág egyöntetűen liberális és az ő oldalukon áll. Ez természetesen nagyon nincs így.

Számos művész állt már ki az Orbán-kormány és az általa képviselt értékrend mellett. Ezt nagyon nehezen viselik a módfelett pc liberálisok, és azonnal megtámadják azokat a zenészeket, akik például fellépnek különböző kormány-, illetve Fidesz-rendezvényeken. Legutóbb Tóth Gabi kapott hideget-meleget azért, mert a Fidesz kongresszuson énekelni merészelt. De kijutott a jóból Szabó Zsófinak, Radics Giginek, Nacsa Oivérnek vagy éppen Muri Enikőnek is, pusztán azért mert kiállt a saját értékrendje mellett.