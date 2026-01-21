Nyíltan megfenyegették az énekesnőt, miután Orbán Viktorral fotózkodott
Muri Enikő egy „gyűjteményt” is közzétett Facebook-oldalán a gyomorforgató hozzászólásokból.
Ez a legjobb válasz a baloldal aljasságára.
„Közeledik a választás időpontja, élesedik a küzdelem. A baloldal igyekszik azt a hamis, hazug képet festeni, hogy a művészvilág egyöntetűen liberális és az ő oldalukon áll. Ez természetesen nagyon nincs így.
Számos művész állt már ki az Orbán-kormány és az általa képviselt értékrend mellett. Ezt nagyon nehezen viselik a módfelett pc liberálisok, és azonnal megtámadják azokat a zenészeket, akik például fellépnek különböző kormány-, illetve Fidesz-rendezvényeken. Legutóbb Tóth Gabi kapott hideget-meleget azért, mert a Fidesz kongresszuson énekelni merészelt. De kijutott a jóból Szabó Zsófinak, Radics Giginek, Nacsa Oivérnek vagy éppen Muri Enikőnek is, pusztán azért mert kiállt a saját értékrendje mellett.
Jó látni, hogy ezek a durva támadások azt váltották ki ezeknél a művészeknél, hogy továbbra is bátran kiállnak a véleményük mellett, és vállalják azt minden fórumon.
Muri Enikő a Mandiner miskolci, háborúellenes gyűlésről közvetített élő műsorában élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Párt körül kibontakozó politikai jelenséget:
»Fel kell készülni mindenre, de elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány. Nem látom, hogy valódi változás következne be. Volt is a Fidesznek egy ilyen szlogenje anno, hogy: Folytatjuk… Remélem, hogy folytatás következik a továbbiakban is. […] Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Kizárólag a hatalom megszerzését érzem, azt viszont nem, hogy utána ki kormányozna és merre mennénk. Számomra ez káoszt és katasztrófát jelentene.«
Ez a legjobb válasz a baloldal aljasságára."
