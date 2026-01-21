Ft
01. 21.
szerda
nézőpont intézet tisza párt mráz ágoston sámuel róna dániel fidesz orbán viktor

Most fog a szívéhez kapni az összes tiszás: a szakértő szerint a Fidesz akár a 2022-es eredményt is megismételheti

2026. január 21. 09:48

„A személyiségek versenyében még a pártversenynél is nagyobb különbséget látunk Orbán Viktor javára” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

2026. január 21. 09:48
null

A pártpreferenciákról is szó volt az M1 csatorna 48 perc című műsorában kedd este, a műsor vendégei a második részben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója voltak.

Róna Dániel szerint a decemberi mérésük alapján a Tisza Párt 11 százalékponttal vezetett a Fidesz előtt a pártot választani tudók körében, ami feltételezése szerint januárra sokat nem változott. Mráz Ágoston Sámuel közölte, a Nézőpontnál 7 százalékkal vezet a Fidesz, az intézet nem a biztos választókat nézi, hanem a legvalószínűbb listás eredményt próbálja meghatározni. 

Hozzátette, a 11 vagy a 18 százalékos előny, amiket lehet hallani „baloldali kutatóintézetektől”, nem a legvalószínűbb listás eredményt, hanem annak csak egy szeletét mutatják fel, és ezért nem alkalmasak arra, hogy megmondják, mi lesz a választási estéjén.

Kifejtette: a közhangulat is igazolja azt, hogy jól látják a pártverseny állását. A közhangulat ugyanis egyértelműen – a Nézőponttól független – felmérések és statisztikák alapján is javult az elmúlt fél évben. Ez esetben egy protestpárt támogatottsága nem nőhet, és szükségszerű, hogy egy kormánypárt támogatottsága nem csökkenhet.

Róna Dániel erre úgy reagált: a GKI fogyasztói bizalmi indexe kétségtelenül javult, de még mindig a negatív tartományban van. Mint mondta, a Fidesz a korábbi 50 százalékhoz közeli, vagy afölötti választási győzelmeit magasabb indexértékek mellett aratta, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is lényegesen jobb volt a közhangulat. Mráz Ágoston Sámuel szerint a választók nem négy év statisztikai átlagát nézik, hanem a frissebb élményeik határozzák meg a politikai döntésüket.

A választó azt kérdezi, hogy kiben bízhat, ki az, aki például az áremelkedés ellen a legtöbbet tudja tenni. A személyiségek versenyében még a pártversenynél is nagyobb különbséget látunk Orbán Viktor javára”

– közölte  a Nézőpont Intézet vezetője.

A bizonytalan szavazókról Róna Dániel azt mondta, a megszólítható párt nélküliek néhány százezren vannak, és nem alkotnak homogén tömeget, akiket egy az egyben a Fidesz vagy a Tisza Párt fog megszólítani. Méréseik szerint a Tisza előnye tekintélyes, ezért nagyon nehéz dolga van a Fidesznek, nagyon „korlátos” az a tömeg, amely még nem döntötte el, hogy melyik pártra szavaz, és nyitott a kormánypárti üzenetekre – tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel úgy vélekedett, a 2022-es 52 százalékos listás győzelemhez képest most 47 százalékos támogatottságot látnak a Fidesznek, tehát az egyértelmű előny ellenére kevesebb Fidesz-szavazó van. Azaz a Fidesznek van tartaléka, a kormánypárt kampánya Budapestnek és a fiataloknak üzen.

Az intézetvezető szerint itt van a legtöbb választó, akiket még maga mellé állíthat a Fidesz, és ezért beszélhet a párt arról, hogy akár 2022-es eredményt is megismételheti.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

 

elmkov
2026. január 21. 16:57
Nagyobb lesz!
csigabus
2026. január 21. 12:13
Baloskáim! A bukta nagyobb lesz mint 22-ben!
csulak
2026. január 21. 11:58
remelem jobb lesz a Fidesz gyozelem mint 2022ben
rasputin
2026. január 21. 11:21
statisztarasputin 2026. január 21. 11:19 De hülyék is megosztva is és emiatt kevesen. Újpesten a Fidesz 35% körül kap határon túliakkal. Újpesten. A határon túliakkal. Mit kerestek a határon túluak Újpesten?
