Most fog a szívéhez kapni az összes tiszás: a szakértő szerint a Fidesz akár a 2022-es eredményt is megismételheti

A pártpreferenciákról is szó volt az M1 csatorna 48 perc című műsorában kedd este, a műsor vendégei a második részben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója voltak.

Róna Dániel szerint a decemberi mérésük alapján a Tisza Párt 11 százalékponttal vezetett a Fidesz előtt a pártot választani tudók körében, ami feltételezése szerint januárra sokat nem változott. Mráz Ágoston Sámuel közölte, a Nézőpontnál 7 százalékkal vezet a Fidesz, az intézet nem a biztos választókat nézi, hanem a legvalószínűbb listás eredményt próbálja meghatározni.