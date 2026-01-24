Most érkezett az ukrán követelés; óriási bajban van Németország, minden tervüket megváltoztatják Magyarországon

Az ukránok követelik Nógrádi György távozását a közéletből, a németek pedig – szokásuk szerint – jót és rosszat is hoznak Magyarországra – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat pénteken. Nézzen bele legolvasottabb cikkeinkbe!

Most érkezett az ukrán követelés: Nógrádi Györgyöt azonnal távolítsák el a képernyőről!

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnökének nagyon nem tetszik, hogy az elismert biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről.