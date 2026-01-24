Most érkezett az ukrán követelés; óriási bajban van Németország, minden tervüket megváltoztatják Magyarországon

Most érkezett az ukrán követelés: Nógrádi Györgyöt azonnal távolítsák el a képernyőről!
Szó sem lehet a békéről.
Nógrádi György távozását követelik, miközben a németek az autógyártás fokozását tervezik Magyarországon, de ez sem menti meg őket minden bajuktól.
Az ukránok követelik Nógrádi György távozását a közéletből, a németek pedig – szokásuk szerint – jót és rosszat is hoznak Magyarországra – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat pénteken. Nézzen bele legolvasottabb cikkeinkbe!
A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnökének nagyon nem tetszik, hogy az elismert biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről.
A magyar televíziókban olyan politológusok kezdtek szerepelni, mint Nógrádi György, aki megkezdte az ukránellenes narratívát azzal, hogy azt mondta, a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről – jelentette ki egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője.
A politikus hozzátette:
Követeljük, hogy távolítsák el őt a képernyőről!
Akkora a kereslet az elektromos modellek iránt, hogy a Mercedes után a BMW is úgy határozott, hogy felgyorsítja a gyártást Magyarországon és a kapacitásokat is növeli.
A Der Spiegel azt írja:
a Mercedes-Benz is jelentős keresletet tapasztal az elektromos GLC modell iránt, ezért mindkét vállalat bővíti kapacitásait; a BMW Debrecenből exportál majd az Egyesült Államokba is.
Donald Trump fenyegetését sem felejtették el.
Egyre több kutatás mutat rá a németországi diákok tudásszintjének drámai romlására. Miközben Európa régi ipari motorja és szellemi világítótornya roskadozik, addig Kelet-Ázsia előzi az oktatásban a világot.
Maga Andreas Schleicher, a PISA-tesztek egyébként német atyja a problémákat összegezve arra mutat rá:
„Németország az ázsiai és a skandináv országokkal összevetve nem tud alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz.”
Mivel Németországban már a lakosság 30 százaléka, több mint 25 millió ember részben vagy egészben migrációs hátterű, s mivel Németországnak többévnyi recesszió, illetve egy helyben járás után kellene gazdasági fellendülést elérnie – egy rosszul sikerült energiapolitikai fordulattól sújtva –, a fiatal nemzedék tudásszintjének drámai romlása a szebb jövőről szőtt újabb álmokat veheti el. És azt biztosra vehetjük, hogy ami Németországban történik és történni fog, azt Európa e részén mi is meg fogjuk érezni.
