Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nógrádi németországban magyarországi ukrán kulturális egyesület európa

Most érkezett az ukrán követelés; óriási bajban van Németország, minden tervüket megváltoztatják Magyarországon

2026. január 24. 06:29

Nógrádi György távozását követelik, miközben a németek az autógyártás fokozását tervezik Magyarországon, de ez sem menti meg őket minden bajuktól.

2026. január 24. 06:29
null

Az ukránok követelik Nógrádi György távozását a közéletből, a németek pedig – szokásuk szerint – jót és rosszat is hoznak Magyarországra – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat pénteken. Nézzen bele legolvasottabb cikkeinkbe!

Most érkezett az ukrán követelés: Nógrádi Györgyöt azonnal távolítsák el a képernyőről!

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnökének nagyon nem tetszik, hogy az elismert biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

A magyar televíziókban olyan politológusok kezdtek szerepelni, mint Nógrádi György, aki megkezdte az ukránellenes narratívát azzal, hogy azt mondta, a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről – jelentette ki egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője.

A politikus hozzátette:

Követeljük, hogy távolítsák el őt a képernyőről!

Ezt is ajánljuk a témában

Bombahír: a németek döntöttek, minden tervüket megváltoztatják Magyarországon

Akkora a kereslet az elektromos modellek iránt, hogy a Mercedes után a BMW is úgy határozott, hogy felgyorsítja a gyártást Magyarországon és a kapacitásokat is növeli.

A Der Spiegel azt írja:

a Mercedes-Benz is jelentős keresletet tapasztal az elektromos GLC modell iránt, ezért mindkét vállalat bővíti kapacitásait; a BMW Debrecenből exportál majd az Egyesült Államokba is.

Ezt is ajánljuk a témában

Óriási bajban van Németország – és ez hamarosan Magyarországot is érinteni fogja

Egyre több kutatás mutat rá a németországi diákok tudásszintjének drámai romlására. Miközben Európa régi ipari motorja és szellemi világítótornya roskadozik, addig Kelet-Ázsia előzi az oktatásban a világot.

Maga Andreas Schleicher, a PISA-tesztek egyébként német atyja a problémákat összegezve arra mutat rá:

 „Németország az ázsiai és a skandináv országokkal összevetve nem tud alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz.”

Mivel Németországban már a lakosság 30 százaléka, több mint 25 millió ember részben vagy egészben migrációs hátterű, s mivel Németországnak többévnyi recesszió, illetve egy helyben járás után kellene gazdasági fellendülést elérnie – egy rosszul sikerült energiapolitikai fordulattól sújtva –, a fiatal nemzedék tudásszintjének drámai romlása a szebb jövőről szőtt újabb álmokat veheti el. És azt biztosra vehetjük, hogy ami Németországban történik és történni fog, azt Európa e részén mi is meg fogjuk érezni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/DPA/Michael Kappeler

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
melybuvar
2026. január 24. 17:37
Követeljük, hogy a heroinfüggő, növésben visszamaradt viccmester menjen vissza az anyjába, vagy mehet még a esetleg a fostos Peti anyukájába is, csak akkor vigye a kakást is...
Válasz erre
0
0
Robi54
2026. január 24. 12:34
Ukrajnát meg a térképről!
Válasz erre
2
0
rocktoberi-2
2026. január 24. 10:10
Nem csak a diákjaik hülyültek el hanem a politikusaik is. Fejétől bűzlik a hal.
Válasz erre
4
0
Toma78
•••
2026. január 24. 09:57 Szerkesztve
Követeljük?! Te nyomorult csak egy csapot kell elzárni meg egy kapcsolót kell megnyomni nálunk meg a szlovákoknál. Azt a mocskos ukrán kezed oda fagyna a seggedhez, miközben a sötétben valami meleget próbálnál fogdosni...Miért adunk is ezeknek bármit?! El kell zárni mindent majd küld mécseseket Ursula meg Weber .🖕😬🖕
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!